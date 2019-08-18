Selden mağdur olan esnaftan İmamoğlu'na sitem: Nerdesin başkanım

İstanbul'u etkisi altına alan yağışlar, birçok ilçede büyük hasara sebep oldu.

Eminönü Alt Geçit Çarşısı, yağışlardan en çok etkilenen yerlerden biriydi.

Su baskınları nedeniyle esnaf, büyük bir maddi zararla karşı karşıya kaldı.

İstanbul aşırı yağışlarla mücadele ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum'da tatildeydi.

Bu sabah İstanbul'a dönen İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulunurken esnafın tepkisiyle karşılaştı.

Beklemediği tepki nedeniyle şaşkına dönen Ekrem İmamoğlu, esnafı sakinleştirmeye çalıştı.

İMAMOĞLU'NA SİTEM: NEREDESİNİZ BAŞKANIM

Yaşadığı hasar nedeniyle üzüntülü olan esnaf, "Başkanım biz dün niye kimseye ulaşamadık? Nerdesiniz Başkanım? Bizi yalnız bırakmayın." ifadelerini kullandı.