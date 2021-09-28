TV8 ekranlarında Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Selen Görgüzel Alkan merak ediliyor. Biz de haberimizde Selen Görgüzel Alkan kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

SELEN GÖRGÜZEL ALKAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul'da doğan Selen Görgüzel, eğitimini İstanbul 50. Yıl Tahran lisesinde tamamladı. Babası matbaacı ve Amerika´da yaşayan bir erkek kardeşi olan Selen Görgüzel'in annesi ev hanımıdır. 1997 yılında 18 yaşında iş adamı Yılmaz Bektaş ile evlenen Selen Görgüzel, 2003 yılında 24 yaşında evliliğine son verdi. Bu evlilikten İlknaz (d.1999) isminde bir kızı bulunuyor.

Daha lise yıllarında Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu Programında kamera arkasında partime çalışmaya başladı.

1996 yılında"zirvedeki sesler" adlı İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan programı sunarak ekran hayatına başlamıştır. Daha sona çeşitli kanallarda kendi hazırlayıp sunduğu programları hayata geçirdi. Bunlardan "Ev Hali" isimli programındaki tiyatro oyunculuğu yeteneğinin yeteneği "Kandemir Konduk" tarafından fark edilmesiyle tiyatroya transfer olmuş, çeşitli dizilerde oyunculuk yapmaya başlamıştır.

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Duran, Oğlum İçin, Tılsım Adası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde başarılı rolleri canlandırmıştır.

Selen Görgüzel, "Renklerde Kaybolan Hayat" adlı filmde Semiha Berksoy'un gençliğini oynadı. "Mıhlıçay Aşıkları" filminde de Yasemin karakterini canlandırdı.

"Karmakarışık" adlı tiyatro oyununda Susan Phılıpes rolü ile tiyatrocu yönünü sergilemiştir.

2012 yılında Slow müzik ağırlıklı "Çocuk Kadınım" adlı maksi single'ıyla müzik piyasasına da giren Selen Görgüzel, yavaş ve emin adımlara ilerlemek istediğini belirtti.

Selen Görgüzel, Çekmeköy'deki evinde kızı İlknaz ve köpekleri Linda ile birlikte oturuyor. Polisan'ın sahibi Ertuğrul Bitlis ile 1 Ocak 2011 tarihinden beri nişanlı idi 2013 yılında ayrıldılar.

24 Nisan 2014 tarihinde Selen Görgüzel, Hamdi Alkan ile Roma'da evlendi.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2015- O Hayat Benim

2013 - Aşk Emek İster (TV Dizisi)

2009 - Zoraki Başkan (TV Dizisi)

2009 - Renklerde Kaybolan Hayat (Sinema Filmi)

2009 - 7 Kocalı Hürmüz (Sinema Filmi)

2008 - Mıhlıçay Aşıkları (Sinema Filmi)

2008 - Ağlamak Yok (TV Dizisi)

2008 - Aman Annem Görmesin (TV Dizisi)

2007 - Tılsım Adası (TV Dizisi)

2007 - Pars Narkoterör (TV Dizisi)

2007 - Oğlum İçin (TV Dizisi)

2007 - Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)

2007 - Doktorlar (TV Dizisi)

2005 - Deli Duran (TV Dizisi)

2005 - Belalı Baldız (TV Dizisi)

2004 - Bir Dilim Aşk (TV Dizisi)

2004 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2002 - Emanet (TV Dizisi)