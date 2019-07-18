Selen Görgüzel Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Doğum tarihi : 09.Şubat.1979

Selen Görgüzel kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Dizi Oyuncusu, Şarkıcı

Selen Görgüzel doğum yeri : İstanbul

SELEN GÖRGÜZEL BİYOGRAFİSİ

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Merter ilkokulunda başladığı eğitimini İstanbul 50. Yıl Tahran lisesinde tamamladı. Babası Ender bey matbaacı ve Amerika'da yaşayan Selçuk adında bir erkek kardeşi olan Selen Görgüzel’in annesi Selma hanım ev hanımıdır.

1997 yılında 18 yaşında iş adamı Yılmaz Bektaş ile evlenen Selen Görgüzel, 2003 yılında 24 yaşında evliliğine son verdi. Bu evlilikten İlknaz (d.1999) isminde bir kızı var.

Daha lise yıllarında 1995 yılında Okan Bayülgen’in Televizyon Çocuğu Programında kamera arkasında partime çalışmaya başladı.

1996 yılında”zirvedeki sesler” adlı İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan programı sunarak ekran hayatına başlamıştır. Sonrasında Kanal E’de ‘’Zirvedeki Sesler’’ programının sunuculuğu geldi. Yavaş yavaş pişme dönemleri ona o dönem yeni yayın hayatına başlayan TGRT’nin kapılarını açtı. Sunuculuk, muhabirlik derken Kanal 6’da kendi formatı olan ‘’Ev hali’’ adlı talk-şovun yapımı ve sunumu üstlendi. “Ev Hali” isimli programındaki tiyatro oyunculuğu yeteneğinin Nezih Tuncay'ın yardımları ile “Kandemir Konduk” tarafından fark edilmesiyle tiyatroya transfer olmuş, çeşitli dizilerde oyunculuk yapmaya başlamıştır.

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Duran, Oğlum İçin, Tılsım Adası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde başarılı rolleri canlandırmıştır.

Enis Fosforoğlu’ndan oyunculuk, Emel Şenocak’tan şan eğitimi aldı. ABD New Jersey’de Bergen University’de ‘’Performing Arts" oyunculuk eğitimi aldı.

Enis Fosforoğlu tiyatrosunda Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın "Şıpsevdi’’ oyununda tam iki yıl "Edibe’’ karakterini canlandırdı. Refik Erduran’ın ‘’İkinci baskı’ adlı tiyatro oyununda da iki yıl ‘’Şirin’’ karakteriyle tiyatronun tozlu ama alkış ve gurur dolu yıllarını yaşadı.

Ayla Algan İstanbul Drama sanat akademisinde 2 yıl "yaratıcı drama eğitmenliği’’ okudu.

Selen Görgüzel, dizi ve filmlerde şimdi hem oynuyor hem de yaratıcı drama eğitmeni olarak oyuncu koçluğu yapmaya devam ediyor.

Selen Görgüzel, "Renklerde Kaybolan Hayat" adlı filmde Semiha Berksoy'un gençliğini oynadı. “Mıhlıçay Aşıkları” filminde de Yasemin karakterini canlandırdı.

“Karmakarışık” adlı tiyatro oyununda Susan Phılıpes rolü ile tiyatrocu yönünü sergilemiştir.

2012 yılında Slow müzik ağırlıklı “Çocuk Kadınım” adlı maksi single’ıyla müzik piyasasına da giren Selen Görgüzel, yavaş ve emin adımlara ilerlemek istediğini belirtti.

Selen Görgüzel, Çekmeköy’deki evinde kızı İlknaz ve köpekleri Linda ile birlikte oturuyor. Polisan’ın sahibi Ertuğrul Bitlis ile 1 Ocak 2011 tarihinden beri nişanlı idi 2013 yılında ayrıldılar.

Selen Görgüzel, 24 Nisan 2014 tarihinde Hamdi Alkan, ile Roma’da evlendi.



Filmleri ve dizileri :

2017 - Türk Malı (Şehnaz)(TV Dizisi)

2015 - 2016 - O Hayat Benim (Cevriye)(TV Dizisi)

2013 - Aşk Emek İster (TV Dizisi)

2009 - Zoraki Başkan (TV Dizisi)

2009 - Renklerde Kaybolan Hayat (Sinema Filmi)

2009 - 7 Kocalı Hürmüz (Sinema Filmi)

2008 - Mıhlıçay Aşıkları (Sinema Filmi)

2008 - Ağlamak Yok (TV Dizisi)

2008 - Aman Annem Görmesin (TV Dizisi)

2007 - Tılsım Adası (TV Dizisi)

2007 - Pars Narkoterör (TV Dizisi)

2007 - Oğlum İçin (TV Dizisi)

2007 - Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)

2007 - Doktorlar (TV Dizisi)

2005 - Deli Duran (TV Dizisi)

2005 - Belalı Baldız (TV Dizisi)

2004 - Bir Dilim Aşk (TV Dizisi)

2004 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2002 - Emanet (TV Dizisi)