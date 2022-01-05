Selen isminin anlamı nedir, Selen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Selen isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Selen ismi ne demek, Selen ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Selen isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Selen İsminin anlamı nedir? TDK Selen anlamı:

Selen ismi Türk dil kurumunda Ses, haber, bilgi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca TDK'nın kişi adları sözlüğünde ise müjde, varlık ve bolluk anlamlarından bahsedilmektedir.

Selen İsmi Kuranda geçiyor mu?

Selen ismi kuranda geçmemektedir.

Selen isminin kökeni:

Selen ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık 16770 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Selen isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Selen isminin rengi:

Ayrık Sarı

Selen ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Selen isminin Harf Analizi Nedir ?

Selen ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

E : İletişim, duygusal karışık

N : Sağduyulu, utangaç

Selen isminin Numerolojisi Kaçtır?

Selen ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

L : 15

E : 6

N : 17

= 66 – Selen İsminin Numeroloji Toplamı 66’dir.

Selen isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Selen ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Selen isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1 E: 5 L: 3 E: 5 N: 5 = 19

1 + 9 = 10 Kader sayısıdır

Selen isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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