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Selen Kaldırım kimdir? Kaç yaşında, nereli? Atakan Özyurt'un eşi Selen Kaldırım Özyurt'un biyografisi

Ünlü Youtuber Atakan Özyurt ile evlenen Selen Kaldırım'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Selen Kaldırım kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Atakan Özyurt'un eşi Selen Kaldırım Özyurt'un biyografisi...

Selen Kaldırım kimdir? Kaç yaşında, nereli? Atakan Özyurt'un eşi Selen Kaldırım Özyurt'un biyografisi

Selen Kaldırım 12 Şubat tarihinde Youtube'ta en çok takip edilen kanallar arasında yer alan Kafalar kanalının üyesi Atakan Özyurt ile evlendi. Bu gelişmenin ardından Selen Kaldırım Özyurt'un biyografisi araştırılıyor. Bu bağlamda, Selen Kaldırım kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Atakan Özyurt'un eşi Selen Kaldırım Özyurt'un biyografisi...

Selen Kaldırım kimdir? Kaç yaşında, nereli? Atakan Özyurt'un eşi Selen Kaldırım Özyurt'un biyografisi

SELEN KALDIRIM KİMDİR? 

28 yaşındaki Selen Kaldırım 31 Aralık 1993 tarihinde Trabzon'un Of şehrinde doğmuştur.

Selen Kaldırım kimdir? Kaç yaşında, nereli? Atakan Özyurt'un eşi Selen Kaldırım Özyurt'un biyografisi

2013 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olmuştur.

Selen Kaldırım kimdir? Kaç yaşında, nereli? Atakan Özyurt'un eşi Selen Kaldırım Özyurt'un biyografisi

Medipol Üniversitesi’nde Dijital İletişim alanında yüksek lisansına devam etmekte olan Kaldırım, En Son Haber isimli haber sitesinde haber editörlüğü yapmaktadır.

Selen Kaldırım kimdir? Kaç yaşında, nereli? Atakan Özyurt'un eşi Selen Kaldırım Özyurt'un biyografisi

Şimdilerde sosyal medya fenomeni olan ismin, bazı kısa haber videoları mevcuttur. Selen Kaldırım, 12 Şubat 2022'de fenomen Atakan Özyurt ile dünya evine girdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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