Selen Seyven Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELEN SEYVEN KİMDİR?

Doğum tarihi : 02.Nisan.1986

Selen Seyven kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Dizi Oyuncusu

Selen Seyven doğum yeri : Ankara

SELEN SEYVEN BİYOGRAFİSİ

Selen Seyven, 2 Nisan 1986 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Tam adı Selen Seyven Katırcıoğlu’dur. Annesi Özbek kökenlidir. Yönetmen Ezel Akay'ın yeğenidir. Ankara Yahya Kemal Beyatlı Lisesi Spor Bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünü bitirdi.

2004 yılında Büyük Buluşma dizisi, 2005 yılında Aşka Sürgün dizisi ve Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü sinema filminde küçük rollerde oynadı.

2007 yapımı, yönetmen Aydın Sayman'ın “Janjan” adlı sinema filminde başrolde olarak Berk Hakman, Çetin Öner, Levent Yılmaz, Aykut Oray ile beraber rol aldı.

Kanal D'de 2007-2008 yılları arasında yayınlanan “Genco” dizisinde Alpay Kemal Atalan, Hazal Kaya, Faik Ergin, Erdal Cindoruk, Emin Gürsoy ile rolleri paylaştılar.

2009 yılında “Abimm” adlı sinema filminde yine başrol olarak Mustafa Üstündağ, Levent Üzümcü, Bülent Şakrak, Okan Selvi ile birlikte oynadı.

2014 yılında “Kocamın Ailesi” dizisinde başrol oyunculuğunu Selen Seyven, Gökhan Alkan, Yıldız Kültür, Yeşim Salkım, Buse Arslan, Füsun Kostak ve Şehsuvar Aktaş paylaşmaktadır.

Selen Seyven, oyuncu Kerem Kupacı ile 9 Eki 2009 tarihinde nişanlandı. Daha sonra 2010 yılında ayrıldılar.



Filmleri ve Dizileri :

2018 - Tatlı Bela (Sinema Filmi)

2018 - Avlu (Heves) (TV Dizisi)

2017 - Baş Belası (Asya) (Sinema Filmi)

2017 - Klavye Delikanlıları (Selen) (TV Dizisi)

2015 - Sihirbazlık Okulunda Bir Türk (Aria) (Sinema Filmi)

2015 - Aşk Olsun (Ceyda) (Sinema Filmi)

2015 - 2016 - O Hayat Benim (Reyhan) (TV Dizisi)

2014 - Kocamın Ailesi (Yonca) (TV Dizisi)

2011 - Leyla ile Mecnun (Aysel) (TV Dizisi)

2011 - 2012 - Avrupa Avrupa (Gül) (TV Dizisi)

2010 - Bir Gevrek, Bir Boyoz, iki de kumru (Hasret) (Sinema Filmi)

2009 - 2010 - Kapalı Çarşı (Yasemin) (TV Dizisi)

2009 - Cankurtaran/İstanbul (redux) (Sinema Filmi)

2009 - Acemi Müezzin (Zeynep) (TV Dizisi)

2009 - Abimm (Melek) (Sinema Filmi)

2008 - 2009 - Doludizgin Yıllar (Gülşen) (TV Dizisi)

2007 - Genco (Pınar) (TV Dizisi)

2007 - Janjan (Güzel Alaz) (Sinema Filmi)

2010 - Doktorlar 4. Sezon (Arzu Altındağ) (TV Dizisi)

2005 - Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü(Oyunbaz Kız) (Sinema Filmi)

2005 - Aşka Sürgün (Asya) (TV Dizisi)

2004 - 2007 - Büyük Buluşma (Gözde) (TV Dizisi)