Selenyum ne demek, TDK'ya göre Selenyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Selenyum ne demek? Selenyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi selenyum kelimesi. Peki selenyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre selenyum nedir, selenyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SELENYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Selenyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Selenyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre selenyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217 °C'de eriyen, ısı ve elektriği ileten, genellikle telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element (simgesi Se)

