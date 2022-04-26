Selfdeterminasyon ne demek, TDK'ya göre Selfdeterminasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Selfdeterminasyon ne demek? Selfdeterminasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi selfdeterminasyon kelimesi. Peki selfdeterminasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre selfdeterminasyon nedir, selfdeterminasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SELFDETERMİNASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Selfdeterminasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Selfdeterminasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre selfdeterminasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Öz belirtim

