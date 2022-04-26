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Selfdeterminasyon ne demek, TDK'ya göre Selfdeterminasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Selfdeterminasyon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Selfdeterminasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Selfdeterminasyon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Selfdeterminasyon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Selfdeterminasyon ne demek, TDK'ya göre Selfdeterminasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Selfdeterminasyon ne demek? Selfdeterminasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi selfdeterminasyon kelimesi. Peki selfdeterminasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre selfdeterminasyon nedir, selfdeterminasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SELFDETERMİNASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Selfdeterminasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Selfdeterminasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre selfdeterminasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Öz belirtim

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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