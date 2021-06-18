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  3. Selfie çekilen genç denize düştü, vatandaşlar kurtardı

Selfie çekilen genç denize düştü, vatandaşlar kurtardı

Bartın'ın Amasra ilçesinde kayalıkların üzerinde selfie çekilirken denize düşen üniversite öğrencisi Ürdün uyruklu Seif Mohammad Yousef Khashan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Selfie çekilen genç denize düştü, vatandaşlar kurtardı

Olay, sabah saatlerinde Amasra küçük limandaki kayalıklarda meydana geldi. Karabük Üniversitesi’nde öğrenci olan Seif Mohammad Yousef (19), arkadaşlarıyla eğlenmek için geldiği şehirde, küçük liman kayalıkları dikkatini çekti, telefonunu eline aldı, kamerayı açtı ve olay gerçekleşti. Mohammad Yousef o esnada dengesini kaybedip denize düştü.

Selfie çekilen genç denize düştü, vatandaşlar kurtardı

Yüzme bilmeyen Yousef için arkadaşları orada bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Yaklaşık 50 metre açığa sürüklenen Yousef, vatandaşlar tarafından kurtarılarak, kıyıya çıkartıldı. Baygın haldeki Seif Mohammad Yousef, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

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