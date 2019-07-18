Selim Gülgören Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELİM GÜLGÖREN KİMDİR?

Doğum tarihi : 20.Kasım.1985

Selim Gülgören kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Şarkıcı, Dizi Oyuncusu

Selim Gülgören doğum yeri : Üsküdar, İstanbul

SELİM GÜLGÖREN BİYOGRAFİSİ

Aranjör

Selim Gülgören, 20 Kasım 1985 tarihinde İstanbul, Üsküdar’da doğmuştur. Müziğe altı yaşında iken ablasının hediye ettiği org çalarak başladı. Daha sonra darbuka, gitar, kanun ve perküsyon gibi müzik aletlerini çalmaya başladı. Marmara Üniversitesi Turizm ve Seyahat İşletmeciliği ve Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim Fakültesi İşletmecilik bölümünden mezun olmuştur.

Selim Gülgören, 2000'li yılların ortalarında reklam müzikleri yapmaya başladı. Ayrıca Boğaziçi Müzik Okulu Türk Sanat Müziği bölümü Üsküdar Musiki Cemiyeti Müzik için Kompozisyon bölümü ve Avrupa Trio Müzik Okulundan da Jazz Trio eğitimi aldı.

2008 yılında “Baba Ocağı” dizisinde Murat karakterini canlandırırken, Engin Şenkan, Ali Sürmeli, Ali İpin, Suzan Aksoy, Burak Özçivit, Uğur Demirpehlivan, Gülden Dudarık, Ceren Hindistan, Algı Eke ile birlikte oynadı.

2016 yılında “Bol Şans” adlı sinema filminde Selim Gülgören, Burçin Abdullah, Atıf Emir Benderlioğlu başrolde oynamışlardır.



Albümleri:

2008 - İstanbul Bana Dar

2013 - Biraz Farklı

2014 - Günlerden Aşk

Tekliler:

2011 - Cennet

2012 - Aşkın Tarifi

2012 - Tarihe Gömdüm

2014 - Adım Adım

2016 - Zaafımsın

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 - Bol Şans (Deniz)(Sinema Filmi)

2010 - İhanet (Mehmet) (TV Dizisi)

2008 - Baba Ocağı (Murat) (TV Dizisi)

2006 - Selena (Ceyhun) (konuk oyuncu )(TV Dizisi)

Müzik :

2014 - Dedem (Müzik) (TV Filmi)

2010 - Gelecekten Bir Gün (Sinema Filmi)