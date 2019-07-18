Selim Gülgören Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SELİM GÜLGÖREN KİMDİR?
Doğum tarihi : 20.Kasım.1985
Selim Gülgören kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Akrep
Meslek : Şarkıcı, Dizi Oyuncusu
Selim Gülgören doğum yeri : Üsküdar, İstanbul
SELİM GÜLGÖREN BİYOGRAFİSİ
Aranjör
Selim Gülgören, 20 Kasım 1985 tarihinde İstanbul, Üsküdar’da doğmuştur. Müziğe altı yaşında iken ablasının hediye ettiği org çalarak başladı. Daha sonra darbuka, gitar, kanun ve perküsyon gibi müzik aletlerini çalmaya başladı. Marmara Üniversitesi Turizm ve Seyahat İşletmeciliği ve Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim Fakültesi İşletmecilik bölümünden mezun olmuştur.
Selim Gülgören, 2000'li yılların ortalarında reklam müzikleri yapmaya başladı. Ayrıca Boğaziçi Müzik Okulu Türk Sanat Müziği bölümü Üsküdar Musiki Cemiyeti Müzik için Kompozisyon bölümü ve Avrupa Trio Müzik Okulundan da Jazz Trio eğitimi aldı.
2008 yılında “Baba Ocağı” dizisinde Murat karakterini canlandırırken, Engin Şenkan, Ali Sürmeli, Ali İpin, Suzan Aksoy, Burak Özçivit, Uğur Demirpehlivan, Gülden Dudarık, Ceren Hindistan, Algı Eke ile birlikte oynadı.
2016 yılında “Bol Şans” adlı sinema filminde Selim Gülgören, Burçin Abdullah, Atıf Emir Benderlioğlu başrolde oynamışlardır.
Albümleri:
2008 - İstanbul Bana Dar
2013 - Biraz Farklı
2014 - Günlerden Aşk
Tekliler:
2011 - Cennet
2012 - Aşkın Tarifi
2012 - Tarihe Gömdüm
2014 - Adım Adım
2016 - Zaafımsın
Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2016 - Bol Şans (Deniz)(Sinema Filmi)
2010 - İhanet (Mehmet) (TV Dizisi)
2008 - Baba Ocağı (Murat) (TV Dizisi)
2006 - Selena (Ceyhun) (konuk oyuncu )(TV Dizisi)
Müzik :
2014 - Dedem (Müzik) (TV Filmi)
2010 - Gelecekten Bir Gün (Sinema Filmi)
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