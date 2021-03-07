Ünlü yazar Selim İleri ile ilgili çıkan flaş haberler sonrası merak konusu oldu. Peki Selim İleri kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Selim İleri sağlık durumu nasıl? Ayrıntılar haberimizde...

SELİM İLERİ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Selim İleri, 30 Nisan 1949 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bilim adamı Profesör Hilmi İleri'nin oğlu olan Selim İleri, ünlü bir yazardır.

Atatürk Erkek Lisesi'nden 1968'de mezun olan İleri, kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmadan ayrıldı.

Henüz 19 yaşındayken Cumartesi Yalnızlığı adlı ilk öykü kitabını yayımlayan Selim İleri ilk yazısını da Yeni Ufuklar dergisinde yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1998'de Selim İleri'ye Devlet Sanatçısı unvanını verdi.

Romanlarında ve öykülerinde bireyin zengin iç dünyasını başarıyla yansıtabilen yazar,ilk eserlerinde bireyler arasındaki iletişimsizlikleri de ön plana çıkarır.

Selim İleri seneler boyunca, Cumhuriyet gazetesinin kültür-sanat sayfasında, "Yazı Odası" isimli köşesinde makaleler yazdı.

Birçok radyo ve televizyon kanalına program yapan Selim İleri TRT 2'de Selim İleri'nin Not Defterinden diye bir program sunmuş ve Zaman Gazetesi'nin Cumartesi ekinde de yazmıştır.

Radyo ve televizyonlara bir çok program yapan yazar, 2008'in yarısında başlayan programı "Selim İleri'nin Not Defterinden"i de sunuyor. Her pazar canlı olarak yayımlanan programı, TRT-2 sunuyor. Ayrıca 2008 yılından beri Zaman Gazetesi'nin Cumartesi ekinde İstanbul'la ilgili yazılar kaleme almıştır.

SELİM İLERİ'NİN ESERLERİ NELERDİR?

* Cumartesi Yalnızlığı

* Bir Denizin Eteklerinde

* Pastırma Yazı (kitap)

* Dostlukların Son Günü (1978 Sait Faik Hikaye Ödülü)

* Eski Defterlerde Solmuş Çiçekler...

* Fotoğrafı Sana Gönderiyorum

* Kötülük

* Yaşadınız Öldünüz, Bir Anlamı Olmalı Bunun

SELİM İLERİ'NİN ROMANLARI

* İlk gençlik Çağına Öyküler(Derleme)

* Yarın Yapayalnız

* Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak

* Hayal ve Istırap

* Destan Gönüller

* Her Gece Bodrum (1977 TDK Roman Ödülü)

* Ölüm İlişkileri

* Bir Akşam Alacası

* Cehennem Kraliçesi

* Yaşarken ve Ölürken

* Saz Caz Düğün Varyete

* Ölünceye Kadar Seninim

* Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın

* Allahasmarladık Cumhuriyet (Oyun)

* İstanbul Lâle İle Sümbül

* Kafes

* Anılar; Issız ve Yağmurlu

* Daha Dün

* Oburcuğun Edebiyat Kitabı

* Evimizin Tek Istakozu

* Rüyamdaki Sofrala

SELİM İLERİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü yazar Selim İleri'den kötü haber geldi.

Medya Tava'da yer alan habere göre ünlü yazarın beyninde pıhtı attı. Selim İleri'nin pıhtı atmasından sonra felç kaldığı öne sürülse de konuya ilişkin açıklama yapılmadı.