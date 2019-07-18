Selim Kaptanoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELİM KAPTANOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1949

Selim Kaptanoğlu kaç yaşında :

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Meslek : Doktor, Siyasetçi

Selim Kaptanoğlu doğum yeri : Van

SELİM KAPTANOĞLU BİYOGRAFİSİ

Selim Kaptanoğlu, 1949 yılında Van'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimlerini Çanakkale, Çankırı ve Ankara’da tamamladı.

Selim Kaptanoğlu, 1966yılında Ankara askerî tıbbiye öğrencisi olarak başladı tıbbiye eğitimine, 1972 yılında tamamladı, tabip teğmen oldu.

1973-76 arasında BitlisAskerî Garnizon tabibi olarak çalıştı. 1976-80 Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ortopedi alanında ihtisasını tamamladı.

12 Eylül 1980’den kısa bir süre önce tabip binbaşı rütbesiyle Ankara Mevki Hastanesi Ortopedi Bölüm Şefi görevine atandı.

12 Eylül 1980 sonrasında, MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında yirmi beş yıl hapis talebiyle yargılandı, dokuz ay görevden alındı, mahkeme kararıyla görevine iade edildi.

Üç buçuk yıl, Alparslan Türkeş’in de kaldığı Ankara Mevki Hastanesi Tutuklu Servisi Şefliği görevinde bulundu. Askerlik mesleğinden binbaşı rütbesindeyken atılması sonucunda İstanbul’a yerleşti.

1989-91 yıllara arasında MHP İstanbul İl Başkanlığı yaptı. 1991’de Özbekistan’a gitti ve iş hayatına orada devam etti.

1994 yılında MHP’de Teşkilattan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlendi.

MHP genel başkanı Alparslan Türkeş’in 4 Nisan 1997 tarihinde Ankara’da vefatından sonra tekrar Özbekistan’a döndü. Devlet Bahçeli 1997’de göreve gelir gelmez üyelik kaydını sildirdi.

1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra alınan seçim sonuçları için

40 milletvekili ile 4. sıraya düştük. Utanç duyulacak bir şey. Türk milliyetçiliğini temsil eden bir partinin 40 milletvekili varken Kürt milliyetçiliğini temsil eden partinin 59 milletvekili var. Bu durumdan ülkücüler utanç duyuyor. Kafalarımız yerde kaldıramıyoruz. Ben olsam, Bahçeli’nin yerinde ben olsam hemen istifa ederim. Kan değişikliği şart. Böyle giderse baraj altında kalırız toparlanmaya çalışıyoruz.



MHP’yi 18 yıldan beri bir zihniyet yönetiyor. Bu süre içerisinde 13 seçim oldu ve MHP hepsinde mağlup oldu. Sayın Türkeş’in vefat ettiği 1997 senesinde ben o zaman MHP Genel Merkezi’nde teşkilatlara bakan Genel Sekreter yardımcısıydım. O zaman MHP’nin 1 milyon 300 bin üyesi vardı. Şu anda MHP’nin kayıtlı üye sayısı 330 bin. O zaman Türkiye’nin nüfusu 45 milyondu şimdi ise 75 milyon. 1999 seçimlerinde bu millet Alparslan Türkeş’e olan sevgisini ve minnet borcunu ödemek için 118 milletvekili verdi. DSP ise 123 milletvekili çıkarttı. Devlet Bey’in eline iktidar olma imkanı geçti. Elindeki düdüğü çalsa DYP, ANAP ve Refah Partisi’ndeki ülkücü arkadaşlara ‘baba ocağına’ gelin deseydi, en az 50-60 milletvekili istifa edip gelirdi. İsteseydi tek başına iktidar olurdu. ‘Hacıyla bacı dinlensin’ diyerek rahmetli Bülent Ecevit’in yanında stajyer başbakan yardımcısı olmaya talip oldu.

” Dedi.

1 Kasım 2015 seçimlerinde oy kaybeden MHP'de Selim Kaptanoğlu MHP Genel Başkanlığı adaylığını açıkladı.