Selim Saied kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selim Saied Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Selim Saied adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Selim Saied Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Selim Saied 9 Mart 2003 tarihinde Chelsea şehrinde doğmuştur. İngiltere,Tunus uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Selim Saied Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Selim Saied'nin Farnborough FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Selim Saied Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Selim Saied futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ekim 2020 yılında Westfield FC
1 Kasım 2020 yılında Woking FC U18
1 Temmuz 2021 yılında Woking
1 Ağustos 2021 yılında Sheerwater
1 Eylül 2021 yılında Woking
8 Eylül 2021 yılında Farnborough
8 Ekim 2021 yılında Woking
9 Ekim 2021 yılında Slough
1 Kasım 2021 yılında Woking
6 Kasım 2021 yılında Farnborough
31 Mayıs 2022 yılında Woking
31 Temmuz 2022 yılında Farnborough
Selim Saied Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Selim Saied şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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