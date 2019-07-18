Selim Yuhay Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELİM YUHAY KİMDİR?

Doğum tarihi : 23.Mayıs.1972

Selim Yuhay kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Mimar

Selim Yuhay doğum yeri : İstanbul

SELİM YUHAY BİYOGRAFİSİ

Kanal D’de yayınlanan ‘Evim Şahane’ programı ile tanındı.

Selim Yuhay, 23 Mayıs 1972 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun oldu.

Selim Yuhay, mimar olarak mezun olduktan sonra dört ortakla beraber açmış oldukları Elit mimarlık firmasından 2 sene sonra aile şirketi olan YUHAY MİMARLIK firmasını kurdu.

5 Mart 2012'de Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan “Evim Şahane” adındaki bir mimari dekorasyon programını bittiği 19 Ağustos 2015gününe kadar hem da İç mimarlığını yaptı hem de sunuculuğunu yaptı. “Evim Şahane” programının dış sesi Sungun Babacan oldu. Ardından aynı program 2016 yılı eylül ayından itibaren TV8 ekranlarında yine mimar Selim Yuhay’ın sunuculuğunu yaptığı ve anlatımlarını Sungun Babacan’ın yaptığı “Güle Güle Oturun” adı ile devam etti.

Selim Yuhay, 2005 yılında balerin Evlin Avidor evlendi. 30 Aralık 2014 tarihinde boşandı. 3 çocuğu vardır.

Hobi olarak başladığı resim yapma isteğini de, profesyonelliğe taşıyarak kişisel sergiler de açmıştır. Digitürk Home TV kanalında, ekibiyle beraber hazırlayıp sunduğu dekorasyon programına ve dekorasyon üzerine çeşitli programlar yapmaktadır.