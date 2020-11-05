Selin Ciğerci: Eşim başkasından çocuk yapsa kabul ederim!

Selin Ciğerci, özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programa katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Her fırsatta anne olmak istediğini dile getiren Selin Ciğerci, konuk olduğu kanalda o dönem program yapan Deniz Akkaya ile tartışma yaşamıştı.

"BU BENİM HAYATIM KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

Selin Ciğerci bu konuda hakkında "Bu benim hayatım kimseyi ilgilendirmez" dedi. Ciğerci açıklamasında "Ben anne olacağım eşim de baba olacak. Biz yurt dışıyla alakalı bir süreçteyiz, hiç kimseyi ilgilendirmez. Ben taşıyıcı anne için suç dendi o oldu bu oldu ben evlatlık da alıyor olabilirim. Belki eşim beni yurt dışında aldattı çocukları aldı getirdi iki gözyaşı dökerim alırım çocukları yine. Eskiden yengesinin kızı doğuruyordu teyzesinin çocuğuna veriyordu. Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne... Bitti gitti."

"KADINLAR SÜREKLİ EŞİME, BENİ KÖTÜLÜYOR"

Ciğerci eşi Gökhan Çıra ile ilgili ise "Eşime kadınlar mesaj atıyor. Eşime asılan çok kadın var. Kadınlar sürekli eşime beni kötülüyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Eylül ayında Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya tartışmıştı. Deniz Akkaya anne olmak istediğini açıklayan Selin Ciğerci'nin Bodrum’daki evinde eltisi diye göstererek bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etmiş bunun üzerine Selin Ciğerci de Akkaya'nın yer aldığı programa bağlanmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla anne olmak istediğini ve taşıyıcı anne uygulaması ile 2021 yılında anne olmaya hazırlandığını açıklayan Selin Ciğerci hakkında Deniz Akkaya iddiada bulunmuştu.

Deniz Akkaya yaptığı açıklamada Selin Ciğerci'nin Bodrum’daki evinde eltisi diye göstererek bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etmişti.

İddiaların ardından canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci bahsettiği kişinin eltisi olduğunu ortada taşıyıcı anne olmadığını belirtmişti.

Ciğerci, Deniz Akkaya'nın iddialarına şöyle yanıt vermişti:

“Sizin canınız sıkılıyor galiba Deniz Hanım… Şu anda ne hamile olan biri var ne de taşıyıcı anne. Ben sadece isteklerimi söyledim. İstersem evlatlık alırım, istersem taşıyıcı annelik yaptırır hapse de girerim. Size ne?”

İkilinin tartışması alevlenince Deniz Akkaya sert söylemlerini devam ettirmişti.

Akkaya, Ciğerci'ye: “Herkes annelik normlarına uygunsa anne olabilir. Bu kadar sosyal medyadan açıklamalar yaparken, taşıyıcı anneliğin Türkiye’de kanuna uygun olup olmadığını araştırmadınız mı?” diye sormuştu.

“Daha çocuğum olmadan böyle konuşmalar yapıyorsunuz” diyen Ciğerci’ye karşılık veren Akkaya, “Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor.” şeklinde konuşmuştu.

Bu sözler üzerine Selin Ciğerci, “Kızınla mayolu fotoğraflarını yayınlıyorsun. Onun reklamını yapıyorsun. Sana ne benim isteklerimden.” demişti.