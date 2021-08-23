Selin Ciğerci ile kavga etmişti! Deniz Akkaya canlı yayında teslim oldu! Hapis yatacak

Beyaz TV’de Söylemezsem Olmaz’ın yeni sezonunda yer alacağı bilinen Deniz Akkaya, ilk günü olmasına rağmen bu sabah 08.45'te başlayan programa gelmemesi sebebiyle merak edildi. Polis, Deniz Akkaya'nın kanala gelir gelmez alınacağını söylemesi üzerine Akkaya'ya programın yapımcısı Bilal Özbilge’nin ulaşamadığını belirtildi. Akkaya daha sonra Beyaz TV canlı yayınına evinden bağlanarak katıldı.

Deniz Akkaya, söylediklerinin arkasında durarak sadece tedbir karar sürecinde konuşmaması gerekirken, sosyal medya hesabı üzerinden yayın ve paylaşım yapması sebebiyle bu cezayı aldığını belirtti.

Bu olayların ardından Deniz Akkaya'nın avukatı Muhammed Fatih Taşçı'dan açıklama geldi:

"Müvekkil Deniz AKKAYA hakkında 6284 Sayılı yasa kapsamında 3 günlük zorlama hapsi uygulanmasına karar verilmiştir.

Hukuka aykırı olarak verilen işbu karar istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş olup karara karşı, yürürlükteki hukuka aykırılıklar nedenleriyle kanun yararına temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Ancak yapılacak başvuru, kararın hukuki sonucunu ortadan kaldırmayacağından müvekkil Deniz AKKAYA teslim olmuştur.

Verilen karar bir disiplin hapsi olup, bir mahkûmiyet kararı değildir. Müvekkilin haklı mücadelesi hukuk çerçevesinde devam etmektedir."

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis yatacak. Deniz Akkaya, bugün karakola giderek teslim oldu. Eski manken 3 gün hapis yatacak.