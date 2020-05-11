Selin Ciğerci ne yapacağını şaşırdı! Cinsel organını gösterdi yayından attı

Canlı yayın sırasında “abla çok önemli bir soru soracağım” kişiyi yayına kabul eden Selin Ciğerci, yayın sırasında bir anda cinsel organını gösteren kişiyi yayından attı.

BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM

"Hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey yaşıyorum" diyen Selin Ciğerci olayla ilgili "Bugün canlı yayında o terbiyesizliği yapanı bulamayacağımı sanıyorsa... Video, resim, adı... Ne varsa avukatıma gitti. Burnundan nasıl fitil fitil getireceğim" dedi.

HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLERİM

Ciğerci'nİn yaşadığı bu olaya ise tepki yağdı. Selin Ciğerci'nin yaşadığı bu kötü olay sonrası ünlü isme destek mesajı da yağdı. Ciğerci ise ağlayarak çok üzgün olduğunu ifade etti. Ciğerci "Mübarek ramazan ayında hepinizden çok özür diliyorum ama benim hiç suçum yok. İşimde gücümde evinde ailesiyle olan bir insanım."