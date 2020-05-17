Selin Ciğerci'den Kerimcan'ın ablasına 'Segment' göndermesi

Geçtiğimiz yıllarda birlikte Dubai tatili yapan Kerimcan Durmaz Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın ablası Neşe Fişek arasında Rolls-Royce gerilimi yaşanmıştı. Olayları unutmayan Selin Ciğerci Neşe Fişek'e gönderme yaptı.

DEVEDEN BÜYÜK FİL VAR

Araba içinde paylaşım yapan Ciğerci paylaşımına şunları yazdı: "Deveden büyük fil vardır. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin" notunu yazdı.