Selin Ciğerci'den Kerimcan'ın ablasına 'Segment' göndermesi
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selin Ciğerci segment meselesi paylaşımıyla kafaları karıştırmıştı. Kerimcan Durmaz'ın ablasına gönderme yapan Ciğerci Rolls-Royce arabasıyla vurgu yaptı.
Geçtiğimiz yıllarda birlikte Dubai tatili yapan Kerimcan Durmaz Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın ablası Neşe Fişek arasında Rolls-Royce gerilimi yaşanmıştı. Olayları unutmayan Selin Ciğerci Neşe Fişek'e gönderme yaptı.
DEVEDEN BÜYÜK FİL VAR
Araba içinde paylaşım yapan Ciğerci paylaşımına şunları yazdı: "Deveden büyük fil vardır. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin" notunu yazdı.
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