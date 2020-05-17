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  3. Selin Ciğerci'den Kerimcan'ın ablasına 'Segment' göndermesi

Selin Ciğerci'den Kerimcan'ın ablasına 'Segment' göndermesi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selin Ciğerci segment meselesi paylaşımıyla kafaları karıştırmıştı. Kerimcan Durmaz'ın ablasına gönderme yapan Ciğerci Rolls-Royce arabasıyla vurgu yaptı.

Selin Ciğerci'den Kerimcan'ın ablasına 'Segment' göndermesi

Geçtiğimiz yıllarda birlikte Dubai tatili yapan Kerimcan Durmaz Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın ablası Neşe Fişek arasında Rolls-Royce gerilimi yaşanmıştı. Olayları unutmayan Selin Ciğerci Neşe Fişek'e gönderme yaptı.

DEVEDEN BÜYÜK FİL VAR

Araba içinde paylaşım yapan Ciğerci paylaşımına şunları yazdı: "Deveden büyük fil vardır. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin" notunu yazdı.

Selin Ciğerci'den Kerimcan'ın ablasına 'Segment' göndermesi


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