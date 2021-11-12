Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisini Esra Balamir açıkladı! Kısmetse Olur programından tanınan ismi duyunca çok şaşıracaksınız!

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Hayatın İçinden” programının sunucusu Esra Balamir, bomba aşkı patlattı. Gökhan Çıra’dan boşandıktan sonra bir basketbolcuyla ismi anılan Selin Ciğerci'nin gerçek aşkı ortaya çıktı.

BOMBAYI PATLATTI

Çıra'dan ayrılmasının ardından Bir Başka Güzel adlı Show TV'de yayınlanan yarışma programında jüri üyeliği yapan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Basketçi Metecan James Birsen'le yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak basketçi, bu iddiaları yalanlamıştı.

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Hayatın İçinden” programının sunucusu Esra Balamir, bomba aşkı patlattı.

Esra Balamir, Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisinin manken Tolga Kulakçı olduğunu açıkladı.

TOLGA KULAKÇI KİMDİR?

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Hayatın İçinden” programının sunucusu Esra Balamir, bomba aşkı patlattı. Esra Balamir, Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisinin manken Tolga Kulakçı olduğunu açıkladı.

1.93 boyunda olan Tolga Kulakçı aslen İzmitli. 1992 yılında doğan Tolga Kulakçı gerçekte mankenlik yapan ve şöhret olma peşinde koşan bir isim.

Selin Ciğerci'nin sevgilisi kim? Tolga Kulakçı kimdir, nereli, kaç yaşında?