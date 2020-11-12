Selin Ciğerci'ye dava açan Özlem Parlu yaşadıklarını anlattı!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin eşine mesaj attığını iddia ettiği Özlem Parlu bugün Beyaz TV'de ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz programına katıldı. Canlı yayında yaşadıklarını anlatan genç kadın Ciğerci'nin 4 yıl hapis istemi ile yargılanacağını dile getirdi.

Canlı yayına konuk olan genç kadın Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ile yaşadıklarını anlattı.

Gökhan Çıra ile bir mekana giden Selin Ciğerci, orada sevgilisine mesajlar atan kadını görünce kendine engel olamamış ve kadının üzerine yürüyerek, ifşa etmiş, ikili arasında gergin anlar yaşanmıştı.

"BOĞAZIMA YAPIŞTI"

Yaşanan olayda taraf olan genç kadın Özlem Parlu olayı şöyle anlattı: "Sevgili olduğu dönemlerde Gökhan benim profilime girip ne kadar güzel kız demiş ve olay bunun üzerine gelişmiş. İlk olarak o bana selam verdi bana sürekli bakıyordu. Ben Gökhan ile ilgileniyor olsam neden sosyal medyadan yazıyım. Selin ile karşılaştığımızda ve bu mesajların üzerinden üç ay geçtikten sonra benim karşıma geldi.

Hatta bu kafe olayından önce Selin ortak arkadaşımızın düğününde benim masama gelip boğazıma yapıştı 'Seni öldürürüm, sen nasıl benim sevgilime yazarsın' diyerek ve insanlar zor ayırdı. Ben darp raporu alabilirdim ama uzatmadım." ifadelerini kullandı.

"SELİN CİĞERCİ İKİ HAFTA BOYUNCA TAKİP ETTİ"

Açıklamalarına devam eden Parlu Selin Ciğerci'nin kendisini takip ettiğini iddia etti. Parlu: " O bahsettiği mekan benim sürekli gittiğim bir yer ve olaydan önce beni 2 hafta takip etti. Ayrıca Gökhan rahatsızsa yazışmalardan kendi söyleseydi, Selin onun velisi mi?" dedi.

Bu olay yüzünden kötü kadın muamelesine maruz kalıyorum diyen Parlu Selin Ciğerci'nin kendinin üzerinden prim yaptığını ve onun yüzünden işinden olduğunu dile getirdi.