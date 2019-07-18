Selin Demiratar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELİN DEMİRATAR KİMDİR?

Doğum tarihi : 20.Mart.1983

Selin Demiratar kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Dizi Oyuncusu

Selin Demiratar doğum yeri : Erzincan

SELİN DEMİRATAR BİYOGRAFİSİ

Selin Demiratar, 20 Mart 1983 tarihinde Erzincan’da doğmuştur. Babasının mesleği bandocu Astsubay olduğu için Adana, Ankara, Antalya ve İstanbul gibi birçok şehirde yaşadı. Liseyi Antalya’da okudu. Lisede okurken 16 yaşında, 1999 yılında Miss Globe güzellik yarışmasına girdi ve Türkiye birincisi oldu, ardından dünya üçüncüsü oldu. Sonra da Antalya’ya dönüp okulunu bitirdi. Okul bitince İstanbul’a geldi, reklam çekimlerinde rol aldı.

İstanbul Mimar SinanÜniversitesi’nde okudu. Reklam çekimlerinden sonra dizi filmlerinde oynamaya başladı.

2005 yılında “Acı Hayat” adlı dizide Kenan İmirzalıoğlu’nun rol arkadaşı oldu. 2008 yılında Oktay Kaynarca’nın başrollerde olduğu “Adanalı “ adlı dizide rol aldı. 2012 yılında “Huzur Sokağı” adlı dizide oynadı.



Filmleri ve Dizileri :

2012 - Huzur Sokağı

2012 - Patlak Sokaklar: Gerzomat

2011 - Şüphe

2011 - Türkan

2009 - Haneler

2008-2010 - Adanalı

2008 - Gazi

2008 - Dur Yolcu

2007 - O Kadın

2005 - Şaşkın

2005-2007 - Acı Hayat

2004 - Sular Durulmuyor

2003-2004 - Lise Defteri

2002 - Abdülhamit Düşerken

2002 - Koçum Benim