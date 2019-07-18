Selin Demiratar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
Selin Demiratar Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında, Memleketi ve Nereli Olduğu? Selin Demiratar hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…
SELİN DEMİRATAR KİMDİR?
Doğum tarihi : 20.Mart.1983
Selin Demiratar kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Balık
Meslek : Dizi Oyuncusu
Selin Demiratar doğum yeri : Erzincan
SELİN DEMİRATAR BİYOGRAFİSİ
Selin Demiratar, 20 Mart 1983 tarihinde Erzincan’da doğmuştur. Babasının mesleği bandocu Astsubay olduğu için Adana, Ankara, Antalya ve İstanbul gibi birçok şehirde yaşadı. Liseyi Antalya’da okudu. Lisede okurken 16 yaşında, 1999 yılında Miss Globe güzellik yarışmasına girdi ve Türkiye birincisi oldu, ardından dünya üçüncüsü oldu. Sonra da Antalya’ya dönüp okulunu bitirdi. Okul bitince İstanbul’a geldi, reklam çekimlerinde rol aldı.
İstanbul Mimar SinanÜniversitesi’nde okudu. Reklam çekimlerinden sonra dizi filmlerinde oynamaya başladı.
2005 yılında “Acı Hayat” adlı dizide Kenan İmirzalıoğlu’nun rol arkadaşı oldu. 2008 yılında Oktay Kaynarca’nın başrollerde olduğu “Adanalı “ adlı dizide rol aldı. 2012 yılında “Huzur Sokağı” adlı dizide oynadı.
Filmleri ve Dizileri :
2012 - Huzur Sokağı
2012 - Patlak Sokaklar: Gerzomat
2011 - Şüphe
2011 - Türkan
2009 - Haneler
2008-2010 - Adanalı
2008 - Gazi
2008 - Dur Yolcu
2007 - O Kadın
2005 - Şaşkın
2005-2007 - Acı Hayat
2004 - Sular Durulmuyor
2003-2004 - Lise Defteri
2002 - Abdülhamit Düşerken
2002 - Koçum Benim
HABERE YORUM KAT