Selin Dilmen Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELİN DİLMEN KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Ocak.1969

Selin Dilmen kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Sinema Oyuncusu

Selin Dilmen doğum yeri : İstanbul

SELİN DİLMEN BİYOGRAFİSİ

Selin Dilmen, 1 Ocak 1969 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesinin adı Ayşe İpek Ölçer’dir. Üniversite tahsilini Londra'da RADA (Royal Academy of Dramatic Art)’da yapmıştır.

Tarihçi yazar Reşad Ekrem Koçu'nun uzaktan akrabasıdır. Selin Dilmen, tiyatro eğitimi aldı.

Filmlerde, dizilerde oynadı. Reklam filmlerinde oynadı. Televizyon programları yaptı. Kenan Kalav'la 'Uçurum', rahmetli Yılmaz Zafer'le 'Vur Hançerini Kadınım', Tarık Tarcan'la 'Yasak Cennet' gibi bir sürü filmde oynadı. Özel kanalların açılmasıyla dizi filmlerde oynamaya başladı. Sunuculuklar yaptı. TGRT'de 4,5 yıl süre ile ‘Hayırlı Akşamlar’ adlı programı sundu.

Selin Dilmen, 1992 yılında Cenk Koray ile beraber “Pazarlık” adlı televizyon programını sundu.

1992 yılından sonra 10 yıl filmlerde görünmeyen Selin Dilmen, Osman Sınav’ın 2002 yılında teklifi ile “Ekmek Teknesi” dizisinde Necibe rolünde oynadı. 2004 yılında da Umur Bugay’ın TRT'ye çektiği “Büyük Umutlar” dizisinde Şükran rolünü oynadı.



Selin Dilmen, İngiltere'de Londra'da yaşamaktadır.

2013 yılında İstanbul Şile Belediyesi’nde sanat direktörü olarak çalıştı.

Evlilikleri :

1.eşi: 1989 yılı Ocak ayında oyuncu Cem Özer ile evlendi. Çift aynı yıl 25 Ağustos 1989 tarihinde boşandı.

2.eşi: Selin Dilmen, 3 Kasım 1991 tarihinde spor Spikeri Ümit Aktan ile evlendi. 1999 yılında boşandı. 1995 doğumlu Dilara adında bir kız çocukları var.

3.eşi: Müzisyen Erkut Kerpeten ile evlendi.

4.eşi: Tv yönetmeni Erkavim Yıldırım ile evlendi.

Filmleri :

2011 - N'aber Bacanak (Emine) (TV Dizisi)

2009 - Kış Masalı (Buğday) (TV Dizisi)

2008 - Kayıp Prenses (Efsun) (TV Dizisi)

2008 - Kardelen (TV Dizisi)

2007 - Hayat Apartmanı (TV Dizisi)

2006 - İki Aile (Melahat) (TV Dizisi)

2004 - Büyük Umutlar (Şükran) (TV Dizisi)

2002 - Ekmek Teknesi (Necibe) (TV Dizisi)

1992 - Karşı Show (TV Dizisi)

1990 - Yolların Sonu (Video)

1989 - Önce İnsan (Sibel) (Sinema Filmi)

1989 - Zirvenin Bedeli (Sinema Filmi)

1989 - Tahrik (Sinema Filmi)

1989 - Hayat Acıları (Gülüm) (Sinema Filmi)

1988 - Yaşamak (Kendisi) (Sinema Filmi)

1988 - Umutların Ötesi (Video)

1988 - Biri Beni Gözlüyor (Leman) (Sinema Filmi)

1988 - Ağlamaya Değer Mi? (Sinema Filmi)

1987 - Yasak Cennet (Deniz) (Sinema Filmi)

1987 - Vur Hançerini Kadınım (Cennet) (Sinema Filmi)

1987 - Sıfır Nokta / Amastris (Sinema Filmi)

1987 - Kader Utansın (Pervin) (Sinema Filmi)

1986 - Uçurum (Sinema Filmi)

1986 - Bir Yabancı Konuk (TV Dizisi)