Selin Karacehennem Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELİN KARACEHENNEM KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1948

Selin Karacehennem kaç yaşında :

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Meslek : Psikolog

Selin Karacehennem doğum yeri : İstanbul

SELİN KARACEHENNEM BİYOGRAFİSİ

Psikolojik Danışman, Evlilik ve İlişki Terapisti, Yaşam Koçu

Selin Karacehennem, 1948 yılında İstanbul’da doğmuştur. Tam adı Selin Özkök Karacehennem’dir. Babası askeri doktor ve annesi öğretmendir. Bir kardeşi vardır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çocuk Psikolojisi Bölümü’nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde asistan olarak ‘Eğitimi Zor Çocuklar’ üzerine master yaptı. Daha sonra gittiği Amerika’da ise, ''Evlilik İlişkisi ve Yaşam Koçluğu'' üzerine eğitim gördü.

Selin Karacehennem, 25 seneye yakın Amerika ve İsviçre’de yaşadı. İnsan İlişkileri, normal çocuklarda davranış bozuklukları, çocuklarda ve gençlerde uyum problemleri, gençlik sorunları, anaokullarında çocukların sağlıklı gelişiminde anne ve babaları yönlendirme, evlilik sorunları danışmanlığı gibi konularda yoğunlaştı.

Araştırmalar, çalışmalar, danışmanlıklar yaparak eğitimini daha ileri götürdü. 1997yılında tüm Amerikanın en başarılı 200 kadını arasına seçildi. 2000 yılından sonra Türkiye’ye geldi. Türkiye’ye geldikten sonra 8 ay Sabah gazetesinde, 1 sene de Cem Ceminay’ın programında görev aldı.

Flash TV ve Kanal t'de hafta içi hergün kendi programımı yapan Selin Karacehennem, Ayrıca TV 8, Cine 5, Kanal D, Fox TV kanallarında daimi misafir olarak da programlar yapmaktadır.

4 sene Digitürk Türkmax da hergün canlı yayın ''Evlilik Sanatı'' ismi altında telefon üzerinden terapi yaptı.

Yılların birikimi olan bilgisi, gözlemi, analizi ve tecrübelerimi paylaşarak geniş kitlelerin anlayabileceği bir kolaylıkla öğretebilmeyi ve çözümler üreterek faydalı olmayı amaçlıyor. Selin Özkök Karacehennem, radyo, TV ve medya aracılığı ile röportajlar yapıyor. Sabah gazetesinin Günaydın ekinde ve Posta Gazetesi'nde yazıları yayımlanan yazar, mesleki geliştirme eğitim seminerleri vererek, panellere katılarak ve kulüplerde, sivil toplum kuruluşlarında konuşmalar yaparak insanlara faydalı olmaya çalışıyor. Şuan Flaş TV'de evlilik ve ilişki danışmanı olarak program yapıyor.



Selin Karacehennem, 1968 yılında Tunç Karacehennem ile evlendi. Kaya Karacehennem ve Ayşe Karacehennem adlarında iki çocuğu vardır.

Kitapları :

2009 - Evlilik Sanatı 1

2009 - Evlilik Sanatı 2

2011 - Adab-ı Aşk