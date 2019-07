Selma Güneri Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELMA GÜNERİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 31.Ocak.1951

Selma Güneri kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Sinema Oyuncusu, Şarkıcı

Selma Güneri doğum yeri : İstanbul

SELMA GÜNERİ BİYOGRAFİSİ

Selma Güneri, 31 Ocak 1951 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası ses sanatçısı Lütfi Güneri’dir. Babasının mesleğinden dolayı çocukluğu Amerika'da geçti. Ortaokul yıllarında annesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. İlkokulu Amerika'da okuduktan sonra İstanbul’a gelmiş. Şişli Koleji'nde ve Kandilli Kız Lisesi'nde yatılı okudu. Kandilli Kız Lisesinin orta kısmından sonra öğrenimini bıraktı.

1964 yılında Perde Dergisinin açtığı artist yarışmasında finalist seçildi ardından birinci oldu. Aynı yıl 1964 yılında Halit Refiğ'in yönettiği "İstanbul'un Kızları" filmiyle sinema hayatına başladı. Oyunculuğun ne demek olduğunu Yılmaz Güney'le çalışırken öğrendi.

Selma Güneri 1965 yılında bu kez Duygu Sağıroğlu'nun yönettiği ve Yılmaz Güney'in başrol oynadığı "Ben Öldükçe Yaşarım" filminde, çocuk kadın görünümü ile bir dansöz kızı oynadı.

1966 yılında "Ben Öldükçe Yaşarım" ve "Son Kuşlar" filmlerindeki oyunlarıyla Antalya Altın Portakal Film Festivalinde "en başarılı kadın oyuncu" seçildi.

1967 yılından sonra sinema oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık da yapmıştır. 1970'lerde sinemada başlayan kriz nedeniyle beyazperdeden uzaklaştı, ses sanatçılığına ağırlık verdi. Bu yıllarda sinema oyuncularının şarkı söylemeleri ve plak yapmaları moda idi, bu plak yapma furyasına Selma Güneri de katıldı ve dört 45'lik plak da o doldurdu.

Selma Güneri, 1966 yılında “Nikâhsızlar” filminin çekimlerinde birbirilerine aşık olunca oyuncu Yusuf Sezgin ile evlendi. Umut sezgin (3 Mayıs 1975) adında oyuncu olan bir oğlu vardır. 1979 yılında boşandılar. 1980 yılında baterist Asım Ekren ile nişanlandı ve ayrıldıktan 10 yıl sonra Asım Ekren ile evlendi. Ancak 1994 yılında tekrar boşandılar.

1996 yılında Senaryosunu Mete Özgencil’in yazdığı İrfan Tözüm'ün yönetmenliğini yaptığı “Mum Kokulu Kadınlar” filminde Selma Güneri; Halil Ergün, Hande Ataizi, Sevtap Parman, Yasemin Alkaya ile birlikte oynadı.

2011 yılında Cem Kılıç, Zeynep Dörtkardeşler’in oynadığı “Dinle Sevgili” dizisinin kadrosuna dahil olmuştur.



Evlilikleri :

1. Eşi : 1966 yılında oyuncu Yusuf Sezgin ile evlendi. Umut sezgin (3 Mayıs 1975) adında oyuncu olan bir oğlu vardır. 1979 yılında boşandılar.

2. Eşi : 12 Mart 1990 tarihinde eski nişanlısı baterist Asım Ekren ile evlendi. 1992 yılında boşandı. Aynı yıl 1992 yılında tekrar evlendiler, ancak 1994 yılında tekrar boşandılar.

Ödülleri :

1966 - 3. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Son Kuşlar ve Ben Öldükçe Yaşarım

2006 - Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, Onur Ödülü

45’lik Plakları :

1967 - Sana İhtiyacım Var / Unut Sen Beni

1967 - Düğün Akşamı / Ay Altında

1968 - Yolun Açık Olsun / Bilmezdim Evvel Varmış Kaderde

1969 - Aşka Gülerdim / Eski Günler Gelecekmi?

Filmleri :

2014 - Filinta "Bir Osmanlı Polisiyesi (Bala Hatun)(Tv.Dizisi)

2011 - 2012 - Dinle Sevgili (Mürvet Hala) (Tv.Dizisi)

2007 - İki Yabancı

2005 - Hepimiz Kardeşiz

2005 - Nehir

2004 - Paydos

2004 - Zümrüt

2003 - Kırık Ayna

2001 - Dedem, Gofret ve Ben

1998 - Her şey Oğlum İçin

1996 - Hoşçakal İstanbul

1996 - Mum Kokulu Kadınlar

1992 - Küçük Şeyler

1987 - Elif Ana - Ayşe Kız

1981 - Unutulmayanlar

1978 - Bir Kadının Penceresinden

1978 - Görünmeyen Düşman

1977 - Benim Altı Sevgilim

1976 - Babanın Suçu

1976 - Saffet Beni Affet

1976 - Hamza Dalar Osman Çalar

1976 - Her Gönülde Bir Aslan Yatar

1976 - Tuzak

1974 - Dayı

1974 - Askerin Dönüşü

1974 - Sahipsizler

1974 - Yayla Kızı

1974 - Boşver Arkadaş

1972 - Sev Dedi Gözlerim

1972 - Gölgedeki Adam

1970 - Talihsiz Baba

1969 - Aşk Yarışı

1969 - Gizli Emir

1969 - Mazimdeki Kadın

1969 - Acı İle Karışık

1968 - Kadın Asla Unutmaz

1968 - Maskeli Beşlerin Dönüşü

1968 - Maskeli Beşler

1968 - Yaşamak Haram Oldu

1968 - Kanlı Nigar

1968 - İnsan İki Kere Yaşar

1968 - Kezban

1967 - Dördü De Seviyordu

1967 - Aşkınla Divaneyim

1967 - Ringo Gestapo'ya Karşı

1967 - Evlat Uğruna

1967 - Korkunç Yumruk

1967 - Ağır Suç

1967 - Ringo Kazım

1966 - Acı Tesadüf

1966 - Kanlı Mezar

1966 - Malkoçoğlu

1966 - Çılgın Gençlik

1966 - Affedilmeyen

1966 - Günah Çocuğu

1966 - Türkün Aşkı Başkadır

1966 - Can Düşmanı

1966 - İslamoğlu

1966 - Kader Çıkmazı

1966 - Kanlı Hıdrellez

1966 - Nikâhsızlar

1966 - Korkusuz Adam

1966 - Namus Kanla Yazılır

1966 - Akşam Güneşi

1966 - Korkunç Arzu

1966 - Beyoğlu Esrarı

1965 - Kasımpaşalı

1965 - Bitmeyen Yol

1965 - Ben Öldükçe Yaşarım

1965 - Cezmi Band 007.5

1965 - Sevmek Seni

1965 - Tehlikeli Adam

1965 - Ağlayan Gözler

1965 - Bitmeyen Korku

1965 - Kanlı Meydan

1965 - Son Kuşlar

1965 - Yasak Sokaklar

1965 - Başlık

1965 - On Korkusuz Kadın

1965 - Akrep Kuyruğu

1965 - Gizli Emir

1965 - Şekerli Misin Vay Vay

1965 - Şoför Nebahat Bizde Kabahat

1965 - Kasımpaşalı Recep

1964 - On Korkusuz Adam

1964 - Beş Şeker Kız

1964 - Sen Vur Ben Kırayım

1964 - Dullar Tercih Edilir

1964 - Şu Kızların Elinden

1964 - İstanbul'un Kızları