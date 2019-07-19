Selma Güneri Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SELMA GÜNERİ KİMDİR?
Doğum tarihi : 31.Ocak.1951
Selma Güneri kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Kova
Meslek : Sinema Oyuncusu, Şarkıcı
Selma Güneri doğum yeri : İstanbul
SELMA GÜNERİ BİYOGRAFİSİ
Selma Güneri, 31 Ocak 1951 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası ses sanatçısı Lütfi Güneri’dir. Babasının mesleğinden dolayı çocukluğu Amerika'da geçti. Ortaokul yıllarında annesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. İlkokulu Amerika'da okuduktan sonra İstanbul’a gelmiş. Şişli Koleji'nde ve Kandilli Kız Lisesi'nde yatılı okudu. Kandilli Kız Lisesinin orta kısmından sonra öğrenimini bıraktı.
1964 yılında Perde Dergisinin açtığı artist yarışmasında finalist seçildi ardından birinci oldu. Aynı yıl 1964 yılında Halit Refiğ'in yönettiği "İstanbul'un Kızları" filmiyle sinema hayatına başladı. Oyunculuğun ne demek olduğunu Yılmaz Güney'le çalışırken öğrendi.
Selma Güneri 1965 yılında bu kez Duygu Sağıroğlu'nun yönettiği ve Yılmaz Güney'in başrol oynadığı "Ben Öldükçe Yaşarım" filminde, çocuk kadın görünümü ile bir dansöz kızı oynadı.
1966 yılında "Ben Öldükçe Yaşarım" ve "Son Kuşlar" filmlerindeki oyunlarıyla Antalya Altın Portakal Film Festivalinde "en başarılı kadın oyuncu" seçildi.
1967 yılından sonra sinema oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık da yapmıştır. 1970'lerde sinemada başlayan kriz nedeniyle beyazperdeden uzaklaştı, ses sanatçılığına ağırlık verdi. Bu yıllarda sinema oyuncularının şarkı söylemeleri ve plak yapmaları moda idi, bu plak yapma furyasına Selma Güneri de katıldı ve dört 45'lik plak da o doldurdu.
Selma Güneri, 1966 yılında “Nikâhsızlar” filminin çekimlerinde birbirilerine aşık olunca oyuncu Yusuf Sezgin ile evlendi. Umut sezgin (3 Mayıs 1975) adında oyuncu olan bir oğlu vardır. 1979 yılında boşandılar. 1980 yılında baterist Asım Ekren ile nişanlandı ve ayrıldıktan 10 yıl sonra Asım Ekren ile evlendi. Ancak 1994 yılında tekrar boşandılar.
1996 yılında Senaryosunu Mete Özgencil’in yazdığı İrfan Tözüm'ün yönetmenliğini yaptığı “Mum Kokulu Kadınlar” filminde Selma Güneri; Halil Ergün, Hande Ataizi, Sevtap Parman, Yasemin Alkaya ile birlikte oynadı.
2011 yılında Cem Kılıç, Zeynep Dörtkardeşler’in oynadığı “Dinle Sevgili” dizisinin kadrosuna dahil olmuştur.
Evlilikleri :
1. Eşi : 1966 yılında oyuncu Yusuf Sezgin ile evlendi. Umut sezgin (3 Mayıs 1975) adında oyuncu olan bir oğlu vardır. 1979 yılında boşandılar.
2. Eşi : 12 Mart 1990 tarihinde eski nişanlısı baterist Asım Ekren ile evlendi. 1992 yılında boşandı. Aynı yıl 1992 yılında tekrar evlendiler, ancak 1994 yılında tekrar boşandılar.
Ödülleri :
1966 - 3. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Son Kuşlar ve Ben Öldükçe Yaşarım
2006 - Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, Onur Ödülü
45’lik Plakları :
1967 - Sana İhtiyacım Var / Unut Sen Beni
1967 - Düğün Akşamı / Ay Altında
1968 - Yolun Açık Olsun / Bilmezdim Evvel Varmış Kaderde
1969 - Aşka Gülerdim / Eski Günler Gelecekmi?
Filmleri :
2014 - Filinta "Bir Osmanlı Polisiyesi (Bala Hatun)(Tv.Dizisi)
2011 - 2012 - Dinle Sevgili (Mürvet Hala) (Tv.Dizisi)
2007 - İki Yabancı
2005 - Hepimiz Kardeşiz
2005 - Nehir
2004 - Paydos
2004 - Zümrüt
2003 - Kırık Ayna
2001 - Dedem, Gofret ve Ben
1998 - Her şey Oğlum İçin
1996 - Hoşçakal İstanbul
1996 - Mum Kokulu Kadınlar
1992 - Küçük Şeyler
1987 - Elif Ana - Ayşe Kız
1981 - Unutulmayanlar
1978 - Bir Kadının Penceresinden
1978 - Görünmeyen Düşman
1977 - Benim Altı Sevgilim
1976 - Babanın Suçu
1976 - Saffet Beni Affet
1976 - Hamza Dalar Osman Çalar
1976 - Her Gönülde Bir Aslan Yatar
1976 - Tuzak
1974 - Dayı
1974 - Askerin Dönüşü
1974 - Sahipsizler
1974 - Yayla Kızı
1974 - Boşver Arkadaş
1972 - Sev Dedi Gözlerim
1972 - Gölgedeki Adam
1970 - Talihsiz Baba
1969 - Aşk Yarışı
1969 - Gizli Emir
1969 - Mazimdeki Kadın
1969 - Acı İle Karışık
1968 - Kadın Asla Unutmaz
1968 - Maskeli Beşlerin Dönüşü
1968 - Maskeli Beşler
1968 - Yaşamak Haram Oldu
1968 - Kanlı Nigar
1968 - İnsan İki Kere Yaşar
1968 - Kezban
1967 - Dördü De Seviyordu
1967 - Aşkınla Divaneyim
1967 - Ringo Gestapo'ya Karşı
1967 - Evlat Uğruna
1967 - Korkunç Yumruk
1967 - Ağır Suç
1967 - Ringo Kazım
1966 - Acı Tesadüf
1966 - Kanlı Mezar
1966 - Malkoçoğlu
1966 - Çılgın Gençlik
1966 - Affedilmeyen
1966 - Günah Çocuğu
1966 - Türkün Aşkı Başkadır
1966 - Can Düşmanı
1966 - İslamoğlu
1966 - Kader Çıkmazı
1966 - Kanlı Hıdrellez
1966 - Nikâhsızlar
1966 - Korkusuz Adam
1966 - Namus Kanla Yazılır
1966 - Akşam Güneşi
1966 - Korkunç Arzu
1966 - Beyoğlu Esrarı
1965 - Kasımpaşalı
1965 - Bitmeyen Yol
1965 - Ben Öldükçe Yaşarım
1965 - Cezmi Band 007.5
1965 - Sevmek Seni
1965 - Tehlikeli Adam
1965 - Ağlayan Gözler
1965 - Bitmeyen Korku
1965 - Kanlı Meydan
1965 - Son Kuşlar
1965 - Yasak Sokaklar
1965 - Başlık
1965 - On Korkusuz Kadın
1965 - Akrep Kuyruğu
1965 - Gizli Emir
1965 - Şekerli Misin Vay Vay
1965 - Şoför Nebahat Bizde Kabahat
1965 - Kasımpaşalı Recep
1964 - On Korkusuz Adam
1964 - Beş Şeker Kız
1964 - Sen Vur Ben Kırayım
1964 - Dullar Tercih Edilir
1964 - Şu Kızların Elinden
1964 - İstanbul'un Kızları
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