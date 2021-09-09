Selma isminin anlamı nedir, Selma ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Selma isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Selma ismi ne demek, Selma ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Selma isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Selma İsminin anlamı nedir? TDK Selma anlamı:

Selma ismi Türk Dil Kurumu'nda kullanılmamaktadır.

Selma İsmi Kuranda geçiyor mu?

Selma ismi Kuran'ı Kerim'de yer almamaktadır.

Selma isminin kökeni:

Selma ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Selma isminde 129167 kişi bulunmaktadır.

Selma isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Selma isminin rengi:

Akuamarin

Selma ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Selma isminin Harf Analizi Nedir ?

Selma ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Selma isminin Numerolojisi Kaçtır?

Selma ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

L : 15

M : 16

A : 1

= 60 – Selma İsminin Numeroloji Toplamı 60’dir.

Selma isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Selma ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Selma isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1 E: 5 L: 3 M: 4 A: 1 = 14

1 + 4 = 5 Kader sayısıdır

Selma isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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