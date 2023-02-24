Selmedin Johic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selmedin Johic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Selmedin Johic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Selmedin Johic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Selmedin Johic 14 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Selmedin Johić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Selmedin Johic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Selmedin Johic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Gradina Srebrenik futbol takımında oynamaktadır. OFK Gradina Srebrenik takımına - tarihinde katılmıştır. Selmedin Johic'nin OFK Gradina Srebrenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Selmedin Johic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Selmedin Johic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Selmedin Johic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Selmedin Johic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Selmedin Johic şuan OFK Gradina Srebrenik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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