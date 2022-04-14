Selüloz ne demek, TDK'ya göre Selüloz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Selüloz ne demek? Selüloz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi selüloz kelimesi. Peki selüloz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre selüloz nedir, selüloz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SELÜLOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Selüloz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Selüloz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre selüloz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bitkilerde hücre yapısının büyük bir bölümünü oluşturan kâğıt, yapay ipek ve patlayıcı maddelerin yapımında kullanılan bir karbonhidrat (C6H10O5)

