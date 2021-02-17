Suriye Uyruklu Selva Beşali İzmir Bornova'da kayboldu. Genç kadının ağabeyi ve eşi Müge Anlı'ya başvurarak Beşali'nin bulunmasını istedi. Peki Selva Beşali kimdir, bulundu mu? Müge Anlı Selva Beşali olayı nedir?

SELVA BEŞALİ KİMDİR, BULUNDU MU?

Eşi ile İzmir Bornova'da yaşayan Selva Hanım Suriye uyruklu. Aniden ortadan kaybolan kadından 50 gündür haber alamayan yakınları Müge Anlı'nın programına katıldı. 28 yaşındaki kadının eşi Müge Anlı'da şu ifadeleri verdi;

''Ben eşimi çok kıskanıyordum. Benim hattım ondaydı o da halasının kızlarıyla çok konuşuyordu. Ben de hattı kullanmasını istemedi. Eşim hattı kırdı 'tamam kullanmam' dedi.''

Eşine hiç şiddet uygulamadığını söyleyen koca Müge Anlı'yı inandıramadı. Programa katılan komşuları da Selva Beşali'nin eşinden sık sık şiddet gördüğünü çığlık seslerinin kendilerine kadar geldiğini söyledi.

MÜGE ANLI'DA SURİYELİ SELVA BEŞALİ OLAYI NEDİR?

2012 yılında Suriye'den Türkiye'ye gelen Selva Beşali,30 Aralık 2020 tarihinde kayboldu. Üzerinde 40 50 bin liralık altın olduğu söylenen Selva Beşali eşinin yanına gitmek için evden çıktı ve bir daha kendisine ulaşılamadı. Genç kadının şüpheli kaybı Müge Anlı'da araştırılıyor.