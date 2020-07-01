Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nda Esra Albayrak'a destek telefonu

Berat ve Esra Albayrak çifti 4. kez evlat sevinci yaşarken, sosyal medya üzerinden, yeni doğan çocuklarıyla ilgili hakaret içerikli paylaşımlar yapan bir kişi sevinçlerini deyim yerindeyse kursaklarında bıraktı.

Şahıs hakkında son olarak gözaltı kararı verilmesinin ardından olay duyuldu ve Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da Esra Albayrak'ı telefonla arayarak, olay nedeniyle duyduğu üzüntüsünü dile getirdi.

Kılıçdaroğlu ayrıca yeni doğan çocukları nedeniyle Albayrak ailesine iyi dileklerini iletti.

Bakan Albayrak ve eşini doğrudan hedef alan ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü, Albayrak'a destek mesajları yağdı.

KALIN: KARANLIK ZİHNİYETİ LANETLİYORUM

İbrahim Kalın: Esra Albayrak hanımefendiye yönelik paylaşımda bulunan kişinin "bel hum adall" olduğu aşikardır ve bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum.

ALTUN: TEPKİSİZ KALANLARIN RİYAKARLIĞINI DA GÖRMEZDEN GELEMEYİZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Altun'un açıklaması şöyle:

Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ı ve eşi Esra Albayrak Hanımefendi’yi dün gece dünyaya gelen yeni yavruları vesilesiyle tebrik ediyorum. Hamza Salih’in ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.

Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum.

Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz.

İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz.

GÜL: İNSANLIKTAN NASİPSİZLER

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise söz konusu olaya, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zûl geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir" sözleriyle tepki gösterdi.

VARANK: YAZIKLAR OLSUN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde sahte duyarlılık gösterisi için sıraya girenler; konu, insanlıktan bihaber namussuzların sayın Cumhurbaşkanımızın kızı ve yeni doğmuş torununa saldırması olunca, kafalarını nasıl deve kuşu gibi kuma gömüyorlar hayretle izliyoruz. Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.