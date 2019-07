Sema Apak Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEMA APAK KİMDİR?

Doğum tarihi : 17.Ağustos.1985

Burcu : Aslan

Meslek : Sporcu

Sema Apak doğum yeri : Bursa

SEMA APAK BİYOGRAFİSİ

Survivor 2017 yarışmasına katıldı.

Sema Apak, 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Asıl adı Sema Aydemir’dir. 400 metre engelli yarışlarıyla Milli atlet olarak tanındı. Enkaspor adına yarışmaktadır. Seda Ocak adında ikiz kız kardeşi vardır.

169 cm.boyunda ve 54 kg ağırlığında olan Sema Apak geçmiş yıllarda Heptatlon branşında atletizm ile ilgilendi. Londra2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında yarışma hakkını elde etti.

Sema Apak birçok yarışa katılmış çeşitli dereceler elde etmiştir. Bu derecelerin en iyisi ise 2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası 1.Lig İzmir’de düzenlenen yarışmada 4x400 bayrak yarışında 44.73’lük derecesiyle Türkiye rekoruna imza atmıştır.

6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da 400 metre engelli branşında yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle en iyi derecesini elde etti.

Sema Apak, 2005 yılından beri kendisi gibi milli atlet olan Eşref Apak ile evlidir. Ali adında bir oğlu vardır. Eşi Eşref Apak da 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda çekiç atma branşında bronz madalyası kazanmıştır. Sema Apak, 29 Aralık 2016 tarihinde eşinin kumar alışkanlığı yüzünden boşanma davası açmıştır. Survivor yarışmasına katılmadan önce eşiyle anlaşmalı olarak 3 Ocak 2017 tarihinde boşandı. Boşandıktan sonra kızlık soyadına dönerek Sema Aydemir oldu.



21 Ocak 2017 tarihinde Dominik’de Acun Ilıcalı’nın sunumu ile Tv8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017 yarışmasına katıldı.

Survivor 2017 yarışmasında ünlüler takımında İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Serhat Akın, Seda Demir, Berna Öztürk, Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Sema Apak, Pınar Saka, Adem Kılıçcı, Şahika Ercümen, Sabriye Şengül, Fatih Hürkan olacak.

Survivor 2017 yarışmasında gönüllüler takımında Eser West, Ogeday Girişken, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Tuğçe Melis Demir, Fulya Şahin, Denisa, Elif Şadoğlu, Burçak Tuncer, Berna Keklikler, Erdi Ünver, Anıl Karakurt,Sadin Bakır, Yiğit İzik olacak. Yarışmanın birincisi Ogeday Girişken olmuştur.

10 Şubat 2018 tarihinde Acun Ilıcalı’nın Tv8 kanalında başlayacak olan “Survivor 2018 All Star” yarışmasında ünlüler kadrosunda Adem Kılıçcı, Damla Can, Hakan Hatipoğlu, Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Nagihan Karadere, Nihat Doğan, Sahra Işık, Sema Aydemir, Turabi Çamkıran, Ümit Karan olacak.

“Survivor 2018 All Star” yarışmasında gönüllüler kadrosunda ise Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç, Nevin Yanıt, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış, Gamze Aksu, Marcus olacak.