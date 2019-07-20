Sema Ramazanoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

Doğum tarihi : ??.??.1959

Sema Ramazanoğlu kaç yaşında :

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Meslek : Doktor, Milletvekili, Bakan

Sema Ramazanoğlu doğum yeri : Denizli

SEMA RAMAZANOĞLU BİYOGRAFİSİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Sema Ramazanoğlu, 1959 yılında Denizli'de doğmuştur. Babası Niyazi Bostancı, Annesi Gülseren Bostancı’dır. Kız kardeşi Selma Aliye Kavaf’da milletvelliği yapmıştır. İlk ve orta öğrenimini Denizli'de bitirdi. 1983 yılında Ankara ÜniversitesiTıp Fakültesi'nden mezun oldu. Çeşitli sağlık kuruluşlarında doktorluk yaptı.

İsviçre Bern Üniversitesi Hastanesi ve Kadın Doğum Hastanesi'nde radyoloji ihtisasını tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra radyolog uzman doktor olarak çeşitli hastanelerde görev yapmaya devam etti. Zeynep Kamil ve Numune Hastanelerinde doktorluk yaptı.

28 Şubat sürecinde çalışmakta olduğu Haydarpaşa Numune Hastanesinde türbanı sorun olunca istifa ederek 1998 yılında kendi kliniğini açtı.

14 Ağustos 2001 tarihinde AK Partinin kuruluşu sırasında aile dostu olduğu Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olarak AK Parti'nin kurucu, çekirdek kadrosundan biri oldu. Ve aktif siyasi hayatı da başlamış oldu.

Almanca ve İngilizce bilen Sema Ramazanoğlu, Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Yıldırım Ramazanoğlu ile evli ve iki çocuk annesidir.

Kız kardeşi Selma Aliye Kavaf’da 2009 ile 2011 yılları arasında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürütmştür.



AK Parti'nin Kurucular Kurulu Üyesi olan Sema Ramazanoğlu, Genel Başkan Danışmanlığı ve MKYK üyeliği de yaptı.

AK Parti Denizli milletvekili adayı oldu. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan seçimlerde milletvekili seçildi.

24 Kasım 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 64. Hükümet kabinesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görevlendirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 24 Kasım 2015 günü öğleden sonra devir teslim töreni yapıldı. Eski bakan Ayşen Gürcan görevi yeni bakan Sema Ramazanoğlu'na teslim etti.

Aktif İş Hayatı :

2005- (Sürüyor ) İslami Kalkınma Bankası Başkan Danışmanı (Kalkınma Ve Sosyal Projeler)

2001 – (sürüyor ) AK Parti Kurucular Kurulu Üyeliği

2000 – (sürüyor ) Adam sigorta yönetim kurulu başkanlığı (aile şirketi)

2003 – 2009 AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı ve MKYK üyeliği

1998 – 2003 Özel Adam Sağlık Görüntüleme ve Sağlık Merkezi’nde Uzman Doktorluk Ve Yöneticilik

1997 – 1998 Muş Devlet Hastanesi’nde Uzman Radyolog Doktor olarak mecburi hizmet kapsamında çalışma

1994 – 1997 İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde Uzman Radyolog Doktor olarak çalışma

1990 – 1994 İsveçre Bern Ünirversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bern Kadın Doğum Hastanesi’nde Radyoloji İhtisası

1987 – 1990 İstanbul Zeynep Kamil Hastanesinde çalışma

1984 – 1987 Afyon ili Dinar ilçesi Ana Çocuk Sağlığı Kliniği ve Afyon Doğum Evi’nde mecburi hizmet kapsamında çalışma

Aktif olarak Çalıştığı STK’lar:

Kadın Sağlıkçılar Derneği ( KASAD¬D) ve KASAD Vakfı Kurucu Üyeliği

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği