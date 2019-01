Star Tv reyting rekortmeni dizisi Avlu'ya yeni bir isim katıldı. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin yer aldığı diziye Sema Şimşek dahil oldu.Şimşek'in kimi canlandıracağı şu anlık belli değil. Peki Sema Şimşek kimdir?

SEMA ŞİMŞEK KİMDİR?

Sema Şimşek 1976'da Almana'da doğmuştur. 8 yaşında İstanbul'a yerleşmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi'ni kazanan ancak maddi durumları kötü olduğundan okuyamayan Sema Şimşek, lise yıllarında mankenliğe adım atmıştır.



1994 BEST MODEL BİRİNCİSİ

Mankenlik kariyeri süresince başarılı modellerden biri olan Sema Şimşek, 1994 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilmiştir. Bu yarışmanın ardından ülkemizi dünya çapında temsil etme hakkı kazanan Sema Şimşek, 1996 yılında Best Model of The World yarışmasına katılmıştır. Burada da dünyanın en iyi dördüncü modeli ünvanını kazanmıştır.

PARİS MODA HAFTASINDA PODYUMA ÇIKMIŞ

Modellik kariyeri boyunca birçok ünlü markanın defilesinde boy gösteren Sema Şimşek, 1998 yılında Paris'te düzenlenen Paris Moda Haftasında ünlü bir markanın defilesinde yer almıştır.



2002 YILINDA PODYUMLARDAN EKRANLARA GEÇMİŞ

Modelliğin yanı sıra oyunculuk kariyeri de bulunan Sema Şimşek, 2002 yılında Azad dizisi ile ekran kariyerine adım atmış ve bu dizide Naime karakterini canlandırmıştır. 2004 yılında yayınlanan İstanbul Şahidimdir dizisinde de Ece karakteri ile ekrana gelen Sema Şimşek, 2007 yılında ise Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin kadrosuna katılmış ve bu dizideki İnci karakteri ile dikkatleri üzerine toplamıştır.

SİNEMA FİLMLERİNDE DE YER ALMIŞ

Sema Şimşek dizilerin yanı sıra sinema filmlerinde de rol almıştır. Oynadığı filmler arasında Dabbe 6 ve Terkedilmiş adlı filmler bulunmaktadır.



RÜZGAR ADINDA BİR OĞLU VAR

Sema Şimşek 2001 yılında oyuncu Burak Hakkı ile evlenmiştir. Bu evlilikten Rüzgar adında bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Burak Hakkı ve Sema Şimşek yaklaşık 12 sene mutlu bir evlilik sürdürmüş hatta örnek çiftler arasında gösterilmiştir. Ancak Burak Hakkı ve Sema Şimşek'in evlilikleri 2012 yılında boşanma ile sonuçlanmıştır.

AVLU DİZİSİ KONUSU

Yıllardır sessiz kalmış adaletini kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının cezaevine girişi konu ediliyor. Özgürlüğünü feda etmek zorunda kalan aynı avluyu paylaşan bu kadınların dışarıya yansımayan mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu'da kendi düzen ve kendi adaletlerini sağlamak için verdikleri mücadele konu ediliyor.