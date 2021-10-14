Semai Kahvesi ne demek, TDK'ya göre Semai Kahvesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Semai kahvesi ne demek? Semai kahvesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi semai kahvesi kelimesi. Peki semai kahvesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre semai kahvesi nedir, semai kahvesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SEMAİ KAHVESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Semai kahvesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre semai kahvesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Halk şairlerinin toplandıkları, sazlı sözlü eğlencelerin yapıldığı, semai, mâni ve türkülerin okunduğu kahve

