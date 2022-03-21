Şematik ne demek, TDK'ya göre Şematik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şematik ne demek? Şematik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şematik kelimesi. Peki şematik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şematik nedir, şematik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞEMATİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şematik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şematik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre şematik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şema biçiminde olan

