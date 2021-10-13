Sembolizm ne demek, TDK'ya göre Sembolizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sembolizm ne demek? Sembolizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sembolizm kelimesi. Peki sembolizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sembolizm nedir, sembolizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SEMBOLİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sembolizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sembolizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sembolizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Simgecilik

