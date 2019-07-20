Semih Erden Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEMİH ERDEN KİMDİR?

Doğum tarihi : 28.Temmuz.1986

Semih Erden kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Basketbolcu

Semih Erden doğum yeri : Gaziosmanpaşa, İstanbul

SEMİH ERDEN BİYOGRAFİSİ

1986 İstanbul doğumlu, forvet ve pivot pozisyonunda görev alan Türk Milli Basketbol Takımı oyuncusu. 2010 yılında 500 bin dolar civarı bir ücretle, Fenerbahçe Ülker'den serbest kalan oyuncu NBA, Boston Celtics'le anlaşmıştır.

Semih Erden, 28 Temmuz1986'da Gaziosmanpaşa, İstanbul'da dünyaya geldi. Profösyönel basketbol hayatına 2003 senesinde Darüşşafaka'da başladı. 2004-2005 sezonu başında Fransız klübü Asvel ile anlaştı ancak kulübü gitmesine izin vermedi. Ardından Sırbistan takımı Partizan'a transfer oldu. 2004-2005 senesinde Partizan forması giyen milli basketbolcu 2005 yılında Fenerbahçe Ülker ile anlaştı. Darüşşafaka Spor Kulübü; Fenerbahçe ile anlaşan oyuncunun bu transferinin şartlara uymadığı ve Semih Erden'in Türkiye'deki haklarının kendisinde olduğunu söyleyerek, Tahkim Kurulu'na başvurdu ve oyuncunun lisansını askıya aldırdı.



Darüşşafaka bu transferin hülle yöntemi ile yapıldığını ve kulüplerinin zarara uğradığını iddia etse de, bir iki hafta sonra Semih Erden'e Türkiye Basketbol Ligi'nde oynama izni tekrar veriliyordu. Semih Erden, 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile Milli Takım'a kadar yükseldi ve gençleştirilmiş 2006 Dünya Basketbol Şampiyonası kadrosuna girdi. 2007sezonunda ise Fenerbahçe ile şampiyonluğa ulaştı. 2008 NBA Draft'ına katılan genç uzun o sezonu şampiyon bitiren Boston Celtics tarafından 60.sıradan seçilme başarınısı gösterdi.

2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası Euro2009'da İspanyolların süperstarı Pau Gasol'a yapmış olduğu blok ile hafızalara kazınmış olan basketbolcu, 2008 Euroleague Çeyrek Finali, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010 Beko Basketbol LigiŞampiyonluğu, 2006 Dünya Basketbol Şampiyonası 6.lığı, Genç Milli Takımla Avrupa 2.liği, 23. ve 24. Cumhurbaşkanlığı Erkek Basketbol Kupası başarıları yakalayan takım kadrolarında yer almıştır.