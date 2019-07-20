Semih Kaplanoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEMİH KAPLANOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : 04.Nisan.1963

Semih Kaplanoğlu kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Yönetmen, Senarist

Semih Kaplanoğlu doğum yeri : Karşıyaka İzmir

SEMİH KAPLANOĞLU BİYOGRAFİSİ

Semih Kaplanoğlu, 4 Nisan 1963 tarihinde İzmir Karşıyaka’da denize yirmi metre mesafedeki eski bir Rum evinde doğmuştur. “İzmir’in açık hava sinemalarında bir gecede üç film izleyerek büyüdü. Tam adı Hasan Semih Kaplanoğlu'dır.

Dokuz Eylül ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldu. Mezuniyet tezi olarak, mezuniyet filmi olan MOBAPP’ı (Meşru Olmayan Bir Aşkın Parçalanmış Portreleri) TRT kameramanı bir tanıdığından temin ettiği parça parça filmlerle gerçekleştirdi.

Okuldayken kısa filmler yaptı ve bitirir bitirmez uzun metraj çekmenin hayalini kurmaya başladı. Bunu gerçekleştirebilmesi için 16 yıl geçti. Bu sürede film yaparak, hikâyeler yazarak, senaryo çalışmalarıyla sinemanın içinde yer alarak meslekî anlamda sektöre yakın durmaya çalıştı. Dizi yönetmenliği, metin yazarlığı, kamera asistanlığı yaptı.

1984 yılında İstanbul’a yerleşti. İş hayatına Güzel Sanatlar Saatchi&Saatchi ve Young&Rubicam reklam şirketlerinde reklam yazarı olarak başladı. 1986 yılında Süha Arın’ın yönettiği ödüllü "Eski Evler- Eski Ustalar" ve Mimar Sinanbelgesellerinde Kamera Asistanı olarak çalıştı. Semih Kaplanoğlu aynı zamanda şiir de yazmaktadır ve Tan, Oluşum, Varlık, Gergedan, Gösteri, Argos gibi dergilerde şiirleri yayınlandı.

1994 yılında yayınlanmaya başlayan Şehnaz Tango adlı TV dizisinin 52 bölümünün senaryo ekibinde yazdı ve yönetmenliğini yaptı. 2001 yılında ilk filmi olan “Herkes Kendi Evinde” filmini yaptı.

Semih Kaplanoğlu, yönetmen olmanın yanı sıra, plastik sanatlar ve sinema üzerine yabancı dillere de çevrilmiş makaleler yazdı. Bu makaleler, Gergedan, Gösteri, Cumhuriyet ve Sanat Dünyamız gibi dergilerde 1987–2003 yılları arasında yayınlandı.

1996-2000 yılları arasında Radikal Gazetesi’nde kısa öykülerden oluşan "Karşılaşmalar" adlı köşe yazarlığı yaptı. “Karşılaşmalar” adlı köşeden seçtiği yazıların bir kısmını daha sonra aynı adla kitaplaştırdı.

Yumurta-Süt-Bal adlarında film üçlemesi yaptı. 2010 yılında Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği ‘Bal’, dünyanın en prestijli festivallerinden Berlin Film Festivali’nde büyük ödül Altın Ayı’yı kazandı. Semih Kaplanoğlu, ‘Yumurta’yla başlayıp ‘Süt’le devam ettiği Yusuf üçlemesinin son filmi ‘Bal’da Yusuf’un çocukluğuna gidiyor ve Yusuf’un babasıyla ilişkisini ve doğayı keşfedişini anlatıyordu.

Semih Kaplanoğlu, filmleri hakkında “Bizi kendimizden koparacak filmler yapmak, filmlerimden çıkınca ‘Oh ne güzel vakit geçirdik bütün dertlerimizi unuttuk’ denmesini istemiyorum. Hayır dertlerimiz var, belki sıkıcı bir iş yapıyorum ama seyirciyi dertlerine geri döndürmek istiyorum.” diyor.

Semih Kaplanoğlu, 1999 haziran ayında, Abdi İpekçi'nin yeğeni olan gazeteci, senarist ve yazar Leyla İpekçi ile evlendi.



Adana'da 2017 yılında 24'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Adana Film Festivali'nde siyah beyaz çektiği "Buğday" filmi ile "FİLM-YÖN En iyi yönetmen" ödülünü kazandı.

Semih Kaplanoğlu'nun yazıp yönettiği, yapımı 5 yıl süren ve İngilizce çekilen 'Buğday' (Grain) filminin başrollerinde Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigory Dobrygin ve Cristina Flutur'a rol aldı. Çekimleri ABD, Almanya ve Türkiye’de gerçekleştirilen filmin görüntü yönetmenliğini ise Giles Nuttgens üstlendi. Türkiye, Almanya, Fransa, İsveç ve Katar ortak yapımı film, Türkiye'den Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği, TRT ve Galata Film ortaklığıyla çekildi.

Yönettiği filmler :

2017 - Buğday /Grain (Sinema Filmi)

2013 - Venice 70: Future Reloaded (Sinema Filmi)

2012 - Çocuklar (yapımcı)

2009 - Bal

2008 - Süt

2007 - Yumurta

2005 - Meleğin Düşüşü

2001 - Herkes Kendi Evinde

1994 - Şehnaz Tango (Dizi)

Ödülleri :

2017 - 24. Uluslararası Adana Film Festivali - FİLM-YÖN En iyi yönetmen (Buğday)

2010 - 60. Berlin Film Festivali'nde büyük ödül Altın Ayı ödülü “Bal” filmi ile

2010 - 60. Berlin Film Festivali'nde, Ekümenik Jüri Ödülü “Bal” filmi ile

2010 - 17.Adana Altın Koza Film Şenliği, En İyi Film, “Bal” filmi ile

2008 - 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma

2008 - Altın Lale Ödülü, (Yumurta)

2008 - Radikal Gazetesi Halk Ödülü (Yumurta)

2007 - Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin en iyi filmi (Yumurta)