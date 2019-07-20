Semih Saygıner Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEMİH SAYGINER KİMDİR?

Doğum tarihi : 12.Kasım.1964

Semih Saygıner kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek :

Semih Saygıner doğum yeri : Adapazarı

SEMİH SAYGINER BİYOGRAFİSİ

Semih Saygıner, 1964 doğumlu profesyonel bilardo oyuncusu. 1994’te ilk Dünya Şampiyonluğunu kazanan Saygıner, Mr. Magic ya da the Turkish Princelakaplarıyla tanınıyor. Ayrıca Saygıner, Türkiye’de bilardonun federasyon haline gelmesini sağlayan isim ve Bilardo Literatürü'ne geçmiş 42 özel vuruş tekniğinesahip.

Semih Saygıner, 12 Kasım 1964'te tüccar terzi Faruk Saygıner ve Süreyya Saygıner’in altı çocuğundan beşincisi olarak Adapazarı’nda dünyaya geldi. Lise dönemindeyken, anne ve babasını trafik kazasında kaybetmesinin üzüntüsüyle okula ara veren Saygıner, sonradan dışardan sınavları kazanıp liseyi bitirmeyi denediyse de okul hayatına devam edemedi. Bilardoya ilgisi bu dönemde başlayan Saygıner, ilk başarısını 1981’de katıldığı İstanbul Bilardo Şampiyonası’nda 1. olarak kazandı. Arka arkaya turnuvalara katılmayı sürdürmesine rağmen, maddi sebeplerden dolayı hız kesmek zorunda kaldı ve abisiyle birlikte bir süre onun inşaat firmasında çalıştı. Askerliğinin ardındansa profesyonel olarak bilardoya devam etme kararı aldı ve İstanbul’da bir bilardo salonunda iş buldu. 1988’de Türkiye’de yapılan ve uluslararası arenadaki ünlü isimlerin de katıldığı bir gösteri turnuvasında kendini gösterme şansı yakaladı.

1991 German Open turnuvasındaki başarısıyla 9.luğa yükselen Saygıner, aynı yıl düzenlenen İstanbul Efes Pilsen Grand Prix’inde de 9. oldu. Ardından 1992’de Almanya’da yapılan Berlin Dünya Şampiyonası’nda son oynadığı maçta, Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonu Raymond Ceulemans'ı 3-0 yenerek dünya 8.si oldu. Saygıner, 1993’te Berlin’de Dünya 3.sü olarak Dünya Klasmanı'nda altıncılığa kadar yükseldi.

Semih Saygıner, 1994 yılında Belçika’da düzenlenen Gent Dünya Şampiyonası’nda 1.ci olarak ilk Dünya Kupası'nı kazandı. Bu başarısıyla Dünya Klasmanı’nda 3.lüğe yükselen Saygıner 2 dünya rekoru kırdı. Daha sonra yeniden kırılan bu rekorlar şöyleydi:



1994 - 45 sayı 11 vuruş - 4.090 ortalama (3 Set)

1994 - 50 sayı 14 vuruş - 3.571 ortalama (3 Set)

Yine 1994 yılında Saygıner, bilardonun en önemli ligi olarak bilinen Hollanda Takımlar Ligi’ne transfer oldu. 1998’de Antalya, Kemer’de yapılan Dünya Bilardo Şampiyonası’nda (3 bant) finalde Hollanda’lı Cerwin Walentijn’i yenerek 1. oldu. 2003’de Mönchengladbach, Almanya’daki Dünya Bilardo Takım Şampiyonası’nda Tayfun Taşdemir’le birlikte finalde Yunan takımını yenerek Şampiyon oldu.

Toplamda 25 Defa Türkiye Grand prix şampiyonu olan Saygıner, 3 bantta 14 kez Türkiye Şampiyonu oldu. Karambolde 10 kez Türkiye Şampiyonu olurken, Cadre 47/2’de ve tekbantta da birer kez Türkiye Şampiyonluğu başarısını yakaladı.

Çeşitli yerlerden yılın sporcusu ödülüne layık görülen Saygıner, 7 Şubat 2004’te de Antwerp, Belçika’da 2003 Yılının En İyi Bilardo Oyuncusu seçildi. 2006’da UMB’nin (Union Mondiale de Billard) dünya oyuncular listesinde 8. sırada bulunan oyuncu, 3 yıl boyunca Potekiz Ligi’nde FC Porto Bilardo Takımı’nın kaptanlığını yaptı. 2005’de F.C.Porto takımı ile Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı. 2006 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken, aynı yıl Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda 2.liğe sahip oldu.

Semih Saygıner, 1995’de bilardo oyuncusu Aygen Berk ile evlendi. Bayanlar Türkiye Şampiyonluğu bulunan Berk, aynı zamanda Türkiye Bilardo Federasyonu kurucu üyesi. Türkiye’de bilardonun sevilmesinde ve hızla yaygınlaşmasında büyük payı bulunan Saygıner de 1996-1997 yılları arasında bilardo federasyonunun başkanlığını yürüttü.

Dünya bilardo camiasında 'Mr. Magic' ve 'the Turkish Prince' lakaplarıyla anılan Saygıner’in, Bilardo Literatürü'ne geçmiş 42 özel vuruş tekniği var. Hollanda liginde 9 yıl, Portekiz liginde 3 yıl profesyonel oyunculuk yaptı.

7 Şubat 2004 tarihinde Antwerp, Belçika’da 2003 Yılının En İyi Bilardo Oyuncusu seçildi.

Semih Saygıner, 2007 yılında Türkiye Bilardo Federasyonuna küserek NTV canlı yayınında kariyerini dondurduğunu açıkladı. Ardından 7 yıl hiçbir resmi turnuvaya katılmadı.

Semih Saygıner 2009 yılında Arçelik'in ürettiği yeni televizyonun reklamı için kamera karşısına geçti. Saygıner, 2009 yılında ünlü İtalyan ıstaka üreticisi Longoni ile anlaşma imzalayarak maçlara Longoni ıstakaları ile çıkmayı kabul etti; anlaşmaya göre Longoni firması üzerinde Semih Saygıner imzası bulunan ıstakalar üretecek.

18 Kasım 2016 tarihinde Fransa'da Bordeaux Kongre Sarayı'nda düzenlenen, yılın en büyük ve en prestijli organizasyonu olan Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Semih Saygıner, 2018 yılında 17 Haziran 2018 tarihinde 3 Bant Dünya Kupası finalinde Hollandalı Dick Jaspers'a yenildi ve turnuvayı ikinci sırada noktaladı.

29 Ekim 2018 Fransa'nın La Baule kentinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final maçında 3 Bant Dünya Kupası tarihinde oynanmış en yüksek ortalama rekorunu kıran Saygıner, Cho Jae-Ho ile oynadığı yarı final maçını mağlup tamamlayarak dünya kupasını 3'üncü tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Kazandığı Turnuvalar ve Diğer Dereceleri

1994 - Dünya kupası şampiyonu (Gent-Belçika)

1994 - Olimpiyat meşalesi ödülü (İstanbul-Türkiye)

1994 - Dünya Kupaları serisi 3.sü (6 ayak) < br > 1995 - Kore açık üçbant turnuvası şampiyonu (Suwon-Kore)

1995 - Mersin uluslararası turnuva şampiyonu (Mersin-Türkiye)

1996 - Mersin uluslararası turnuva şampiyonu (Mersin-Türkiye)

1998 - Dünya kupası şampiyonu (Göynük-Türkiye)

1998 - Dünya kupası 2.si (Antwerp-Belçika)

1998 - Hollanda uluslararası turnuvası şampiyonu (Zundert-Hollanda)

1999 - Dünya kupası 2.si (Lasvegas-ABD)

1999 - Amerika açık üçbant turnuvası şampiyonu (San Jose-ABD)

1999 - Hollanda Grand prix şampiyonu (Barendrecht-Hollanda)

1999 - Avrupa şampiyonu (Porto-Portekiz)

2000 - Dünya Kupaları serisi (5 ayak)2.si

2000 - Danimarka açık üçbant turnuvası şampiyonu (Danimarka)

2000 - Amerika açık üçbant turnuvası şampiyonu (Boston-ABD)

2000 - Amerika açık üçbant turnuvası şampiyonu (Atlanta-ABD)

2000 - Meksika açık üçbant turnuvası şampiyonu (Mexico city-Meksika)

2000 - Metropol Elmas kupası şampiyonu (Antwerp-Belçika)

2000 - Avrupa şampiyonası 2.si (Madrid-İspanya)

2000 - Dünya kupası şampiyonu (Bogota-Kolombiya)

2000 - Yunanistan açık üçbant turnuvası şampiyonu (Atina-Yunanistan)

2000 - Japonya kupası şampiyonu (Tokyo-Japonya)

2001 - Dünya kupası şampiyonu (Bogota-Kolombiya)

2001 - Metropol Elmas kupası şampiyonu (Antwerp-Belçika)

2002 - Avrupa kulüpler şampiyonu (Hollanda Ligi Vanwanrooij bilardo takımı ile)(Oporto-Portekiz)

2002 - Japonya kupası şampiyonu (Tokyo-Japonya)

2003 - Dünya kupası şampiyonu (Lasvegas-ABD)

2003 - Dünya şampiyonu (Valladolid-İspanya)

2003 - Milli takımlar Dünya şampiyonu (Tayfun Taşdemir'le birlikte) (Almanya)

2003 - Zaman gazetesi yılın sporcusu özel ödülü (İstanbul-Türkiye)

2004 - Milli takımlar Dünya şampiyonu (Tayfun Taşdemir'le birlikte)(Viersen-Almanya)

2004 - Dünya kupası şampiyonu (Atina-Yunanistan)

2004 - Dünya Kupaları serisi (5 ayak) 2.si

2004 - Dünya'da yılın oyuncusu ödülü (Antwerp-Belçika)

2004 - Süper kupa şampiyonu (Antwerp-Belçika)

2004 - Milliyet gazetesi yılın sporcusu özel ödülü (İstanbul-Türkiye)

2005 - Avrupa kulüpler şampiyonası Bronz medalist (Portekiz ligi F.C.Porto takımı ile) (Fransa)

2005 - Dünya Oyunları Bronz Medalist (Duisburg-Almanya)

2006 - Avrupa Şampiyonası Gümüş medalist

2006 - Avrupa Klüpler Şampiyonası 2.liği

2016 - Milli Takımlar Dünya Şampiyonası ikinciliği (Lütfi Çenet ile birlikte)

2016 - Ferdi Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası 3. oldu

2018 - 3 Bant Dünya Kupası Şampiyonası 3. oldu