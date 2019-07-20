Semih Şentürk Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEMİH ŞENTÜRK KİMDİR?

Doğum tarihi : 29.Nisan.1983

Semih Şentürk kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Futbolcu

Semih Şentürk doğum yeri : İzmir

SEMİH ŞENTÜRK BİYOGRAFİSİ

Fenerbahçe Futbol kulübünde Santrafor oyuncusu idi.

Semih Şentürk, 29 Nisan 1983 tarihinde İzmirBornova’da doğmuştur. Babasının mesleği mobilyacı. Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. İzmir'in amatör kulüplerinden Özçamdibispor'da amatör olarak oynarken 1999 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. 2000-2001 sezonunun ikinci yarısından itibaren A takıma alındı.

17 Eylül 1999’da profesyonelliğe geçti. 1999-2000 sezonunda İzmir Özçamdibispor’da oynarken Fenerbahçe PAF takımına transfer edildi. 2001-2002 sezonunda İzmirspor'da kiralık olarak oynadı. Burada 3 gol attı 14 Haziran 2001’de Fenerbahçe’de tekrar 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 2001-2002 sezonu itibariyle de Fenerbahçe’de hem PAF hem de a takım kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'de ilk maçı, 13 Ocak 2001 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Pogon (Polonya) hazırlık maçıdır. Fenerbahçe'de ilk resmi maçı 17 Şubat 2001 tarihinde oynanan Siirtspor-Fenerbahçe maçında sahaya çıktı. Süper Lig 2007-2008 sezonunda 17 golle gol krallığını elde etti. 26 Temmuz 2007 tarihinde Fenerbahçe'nin yardımcı kaptanlığını aldı.

17 Aralık 2005'de oynanan ve 4-0 kazanılan Türkiye Süper Liginin 17. haftasındaki Fenerbahçe-Denizlispor karşılaşmasında 4 gol birden attı. Böylece Fenerbahçe lig tarihinde bir maçta 4 veya daha fazla gol atan 13. futbolcusu oldu.

13 Aralık 2006 tarihinde 2-2 biten, Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt UEFA Kupası Grup 4. maçında, 75. dakikada oyuna girip, 79. dakikada ilk sarı kartını görüp, 82. dakikada Fenerbahçe'ye bir üst tura geçmesini sağlayan beraberlik golünü röveşata ile atan ve 90+1. dakikada ikinci sarı kartını gören Semih, hakemin kırmızı kart vermeyi unutması üzerine oyun başladıktan sonra yaklaşık 20 saniye daha oyunda kalmıştır. Ardından hakemi uyararak kırmızı kart görmesini sağlamış ve Fenerbahçe'nin aleyhine olabilecek olası bir maç tekrarını engellemiştir.

2007-2008 sezonunda 17 golle gol krallığına ulaştı.

6 Ağustos 2008 tarihinde oynanan ve Fenerbahçe'nin 5-0 kazandığı, MTK Budapeşte-Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme 2.maçında, takımın 4 golünü birden atarak önemli bir başarıya imza attı.

2011-12 sezonunda Türkiye Kupasında Cemil Turan ile birlikte en çok gol atan oyuncusu olmuştur.(19 gol) Yedek kulübesinden gelerek attığı kritik goller nedeniyle "Nöbetçi Golcü" lakabıyla bilinen Semih Şentürk, 13 Ocak 2013 tarihinde oynanan Trabzon maçında attığı gol ile Fenerbahçe tarihinde Türkiye Kupası'nda en çok gol atan oyuncu olmuştur.

Semih Şentürk, Türkiye Milli Futbol Takımları'nın erkekler klasmanında tüm yaş gruplarında forma giymiştir. 20 Ümit, 32 defa A Genç, 27 defa B Genç, 4 defa C Genç milli takım forması giydi. Ümit milli takımda 5, A Genç milli takımda 11, B Genç milli takımda 25, C Genç milli 1 gol kaydetti. Semih toplamda 115 kez Milli takım forması giydi.

Semih Şentürk, 2003 yılında Pınar Şentürk ile evlendi. Filiz (d.2007) adında bir kızı vardır.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve çalışmalarını A2 takım ile sürdüren Semih Şentürk,13 Ocak 2014 tarihinde Medical Park Antalyaspor ile 1.5 yıllığına anlaştı.

16 Temmuz 2014 tarihinde Başakşehir'e transfer oldu. 3 Ağustos 2016 tarihinde de Eskişehirspor'a transfer oldu.

9 Ağustos 2018 tarihinde profesyonel futbol hayatını noktaladı.

Sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle "Nöbetçi golcü" ve genç yaşta Fenerbahçe forması giydiği için "Genç Semih" olarak lakaplar takılan Semih Şentürk, A Milli Futbol Takımı'yla 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynama başarısı gösterdi. Semih Şentürk, 2007-2008 sezonunda da Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de attığı 17 golle "Gol Kralı" unvanını aldı.



Altyapı Kariyeri:

1993-1999 - Özcamdibispor

Futbol Kariyeri :

1993-1999 - Özçamdibispor

1999-2002 - Fenerbahçe

1999-2002 - Fenerbahçe A2

2001-2002 - İzmirspor (kiralık)

2001-2014 - Fenerbahçe

2014-2014 - Antalyaspor

2014-2016 - Başakşehir

2016-2018 - Eskişehirspor

Kişisel Başarıları :

2000 - 2001 - A2 Ligi Gol Kralı

2006 - 2007 - Türkiye Kupası Gol Kralı (Bobo ile birlikte.)

2007 - 2008 - Süper Lig Gol Kralı

2008 -UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası - Gümüş Ayakkabı (Hakan Yakın, Podolski, Pavlyuçenko ile birlikte.)

2013 - Fenerbahçe tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda en golcü oyuncu