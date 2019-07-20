Semih Yalçın Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEMİH YALÇIN KİMDİR?

Doğum tarihi : 26.Mart.1958

Semih Yalçın kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Milletvekili

Semih Yalçın doğum yeri : Gemerek, Sivas

SEMİH YALÇIN BİYOGRAFİSİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili.

Semih Yalçın, 26 Mart 1958 tarihinde Sivas Gemerek'te doğmuştur. Tam adı Edip Semih Yalçın’dır. Babasının adı Kamuran, annesinin adı Zekiye'dir. İlk ve orta tahsilini Ankara’da tamamladı. Üniversite hayatına 1975 yılında ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesinde başladı. 1975-1978 yılları arasında Gaziantep’te Makine Mühendisliği öğrenimi gören Semih Yalçın, Gaziantep Ülkü Ocakları İl Sekreteri olarak görev yaptı.

Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü kazanarak yüksek öğrenimini burada sürdürdü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden 1984 yılında mezun oldu. Bu arada Ankara Keçiören Ülkü Ocakları Başkanlığı vazifesine getirildi. 1986 yılında Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsünde, 1990 yılında doktorasını Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

Çalışma hayatına 1988 yılında Gazi Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak başladı. 1990 yılında doktor unvanını aldı. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. Aynı fakültede 1995 yılında doçent ve 2001 yılında Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında profesör oldu. Dekan Yardımcılığı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Prof. Dr. E. Semih Yalçın; Gazi Üniversitesi bünyesinde Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı (1991-1994), T.C. Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı(1994- 1998), Fakülte Kurulu Üyeliği(1991-2000), Yönetim Kurulu Üyeliği, (1996-2000), Kastamonu Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, (1995- 2005), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Yönetim Kurulu Üyeliği (1995-1998), Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcılığı (1994-1997), Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı (1996-1997) olmak üzere çeşitli idari ve akademik görevleri yürüttü.

1999-2001 yılları arasında ise 57. hükûmet döneminde Sağlık Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

Daha sonra yeniden Gazi Üniversitesine dönen E. Semih Yalçın, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü oldu.(Ağustos 2001-2004). 2002-2005 yılları arasında da Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı görevini üstlendi.

Semih Yalçın; Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği (1996-2000), Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (1996-Devam Ediyor), Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (1992-1998), Türkiye Tarım-Kredi Kooperatifleri Ekin Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (1995- Devam Ediyor), A.K.D.T.Y.K. Atatürk Araştırma Merkezi Haberleşme Üyeliği (1996- 2002), Sağlık 2000 Dergisi Editörlüğü (1999- 2001),Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2002-2006), EKEV Akademi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği (2005), TÜRKAV Danışman Kurulu Üyeliği (2002-Devam Ediyor), TÜRKİZ Dergisi Editörlüğü( 2010-2012), DEVLET Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği(2013-Devam ediyor) gibi mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlerde yer aldı.



Çok sayıda yayınlanmış makalesi ve 4 kitabı bulunmaktadır.

1997 yılında MHP Keçiören Belediye Başkan Adayı oldu.

2006 yılında MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. Semih Yalçın, 2010 yılında Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine geldi. 2011 yılında ise Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmeye başladı. 2013 yılında da Medya Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapmaya başladı. 21 Mart 2015 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Akabinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası Başkanlık Divanı üyeliğine seçilerek Medya, Halkla İlişkiler ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini aldı.

Semih Yalçın, evlidir ve 4 çocuğu vardır.

2007 yılındaki seçimlere MHP Sivas Milletvekili adayı olarak katılan Semih Yalçın, yeterli oyu alamadığı için seçilemedi. 2011 yılındaki 24. Dönem milletvekili seçimlerinde MHP Gaziantep Milletvekili olarak seçildi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde 25. Dönem ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde 26. Dönem MHP İstanbulMilletvekili olarak seçildi.

Prof. Dr. E. Semih Yalçın’ın alanı ile ilgili olarak 5 adet kitabı, 11 adet yayına hazırladığı kitabı, 2 adet kitap editörlüğü, 49 adet makalesi, 9 adet ulusal ve uluslararası tebliği ve gazete ve dergilerde çıkmış muhtelif yazıları bulunmaktadır.