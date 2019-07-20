Semiha Şakir Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SEMİHA ŞAKİR KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1905 Ölüm tarihi : 08.Eylül.1998

Semiha Şakir kaç yaşında öldü : 93

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Meslek : Iş Kadını

Semiha Şakir doğum yeri : Laleli İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul

SEMİHA ŞAKİR BİYOGRAFİSİ

Semiha Şakir, 1955 yılından bugüne yurdumuzun her köşesine Sağlık, Eğitim ve Sosyal Hizmetler alanlarında bağışlar yapmış, tesisler kurmuş ve bunları Devletimizin yetkili Bakanlıklarına bağışlamıştır.

Semiha Şakir, 1905 yılında İstanbul'da Laleli semtinde doğmuştur. Laleli'deki Tayyare Apartmanı'nda büyüdü. 1916 yılında Çanakkale'de şehit olan babası bir asker idi. Küçük yaşta babasını kaybetmesine rağmen iyi yetiştirildi.

Semiha Şakir, 18 yaşında iken 1923 yılında İstanbul'daki yakınları vasıtasıyla Suudi işadamı İbrahim Şakir ile tanıştırılıp nişanlandı ve 2 yıl sonra evlenerek Lübnan'a gitti. Beyrut'ta yaşadılar.

Semiha Şakir’in evlendiği eşinden üç çocuğu oldu. Ghada Şakir adında bir kızı ile Gazi Şakir ve Gassan Şakir adlarında iki oğlu vardır. 1982 yılında eşi Mekke'de vefat etti.

Uzun yıllar Beyrut, Mısır, Mekke, Riyad, Londra ve İstanbul'da yaşayan Semiha Şakir, saraylarda muhteşem bir hayat sürerken Türkiye'ye de 60 yıl aralıksız bağışlarda bulunup, trilyonlar değerinde 57 eser kazandırdı. Semiha Şakir, ister Lübnan'daki yazlık, kışlık saraylarında, ister Mısır'da Kral Faruk'la komşu olduğu Nil kıyısındaki malikanesinde, ister Mekke'de, Riyad'da Kral ailesi ile çok yakın olduğu saraylarında, ister Londra'daki görkemli evinde, ister İstanbul'da Maçka sırtlarında Boğaz'a ve Dolmabahçe'ye bakan apartmanında olsun, durum hiç değişmedi. Durmadan İstanbul'un herhangi bir semtinde, okul, hastane, huzurevi, doğumevi ve sağlık ocağı temelleri atıldı. Kreşler, lojmanlar, ana-çocuk sağlığı merkezleri, çeşit çeşit okullarla hizmetlerini taçlandırdı. Hizmetlerini geniş çaplı ve daha yaygın olarak, eğitim ve sağlık alanına yöneltti.

Bağışlarını yaygın olarak eğitim ve sağlık alanında gerçekleştiren Şakir, 1989 yılında Semiha Şakir Vakfı'nı kurmuştu.

Yaptığı hayırları reklam amacı olarak kullanmaktan kaçınan Şakir, bağışlarını çocuklar, yaşlılar ve hastaları düşünerek yaptığını her defasında vurguluyordu.



Semiha Şakir, bulunduğu yerden İstanbul’a önce Darülaceze gibi kurumların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yardım göndermeye başladı. 1954 yılından sonra da tesis kurma hizmetlerine girdi. Bundan sonra çeşitli yerlere sayısız cami, hastane, yetiştirme yurdu, huzurevi, sağlıkocağı, çeşme, doğumevi, lise, ilkokul, kütüphane vs. yaptırdı.

Kurduğu bu sayısız yardım kurumlarının masraflarını karşılamak için 1989 yılında Semiha Şakir Vakfı'nı kurdu.

En son bağışlarından biri de Bolu'nun Elmalı Köyü'ne kazandırdığı Acil Trafik İstasyonu ve Sağlık Ocağı idi.

Semiha Şakir, 8 Eylül 1998 tarihinde İstanbul’da 93 yaşında ölmüştür.

Vefatından sonra 1999 yılında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Üstün Hizmet Madalyası verildi.