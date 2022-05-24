Yoklama kaçağı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL 2022? Bedelli askerlik fiyatı kaç para?Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün sevgilisiyle müstehcen görüntüleri gündeme geldi! Eser West'in hamlesi şaşkına çevirdi! Hala unutamadı mı? "Bunları hak etmedik"'Şemsiye ile uçan adam' uzaya gitmeye aday olduğunu açıkladıİnstagram fenomeni Beren Güney hakkındaki gerçek şoke etti! Ünlü fenomen meğer 'erkekmiş'!Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 23- 29 Mayıs 2022 | Akrep, aşk hayatınızda geçmişe takılmayın! Başak, geciken imkanlar ayağınıza geliyor!Zaman yolcusu TikTok kullanıcısı şoke etti! İnsanların uzaylılarla temas kuracağı tarihi söylediSon dakika: 24 Mayıs 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuKurban Bayramı ikramiyesi ne kadar oldu 2022 ? | Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2022 ?Süper Loto sonuçları 24 Mayıs 2022 Salı | 24.05.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıATV Müge Anlı FULL izle bugün 24 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 'Şemsiye ile uçan adam' uzaya gitmeye aday olduğunu açıkladı

'Şemsiye ile uçan adam' uzaya gitmeye aday olduğunu açıkladı

Türkiye'de 'şemsiye ile uçan adam' olarak anılan Sadık Kocadallı Türkiye Uzay Ajansı tarafından uzaya gönderilmek için aday olduğunu açıkladı.

'Şemsiye ile uçan adam' uzaya gitmeye aday olduğunu açıkladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda çalıştığı sebze halinde pazar şemsiyesi ile birlikte yerden havalanarak uçan ve Türkiye’de “Şemsiye ile uçan adam” olarak ünlenen Sadık Kocadallı, Türkiye Uzay Ajansı tarafından uzaya gönderilecek Türk uzay yolcusu olmaya aday olduğunu söyledi.
Kadirli'de 2019 yılında çıkan hortumda havalanan şemsiyenin üzerine çıkan 39 yaşındaki Sadık Kocadallı’nın 4 metre havalanması kameralara yansımış, Kocadallı “Şemsiye ile uçan adam” anılmaya başlandı.

Şemsiye ile uçan adam uzaya gitmeye aday olduğunu açıkladı

"SAYIN CUMHURBAŞKANI BENİ DE UZAYA GÖNDERİRSE İYİ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, “Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu” görevini başlattıklarını duyurmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  Türkiye Uzay Ajansından uzaya gönderilecek Türk uzay yolcusundaki kriterleri açıkladı.  Yapılan açıklama ardından uzaya gitmeye aday olan ilk kişilerden biri Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde “Şemsiye ile uçan adam” Sadık Kocadallı’dan geldi.

Şemsiye ile uçan adam uzaya gitmeye aday olduğunu açıkladı

Uzay yolcusu olmak belirten Kocadallı, “Türkiye gündeminde artık biz de meşhur olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız uzaya gitme konusunda Türklerden bazılarını seçiyor. Ben de uçan adam olarak ünlendim. Artık ben de uzaya gitmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım beni de uzaya gönderirse iyi olacak. Kriterlerimin bir kısmı uyuyor bir kısmı uymuyor ama uymayan kriterleri de uydurmaya çalışacağız artık”  şeklinde konuştu. Sebze halindeki esnaf arkadaşları da Sadık Kocadallı’ya destek gelirken haldeki arkadaşlarından Mehmet Şabap, “Ben de arkadaşıma destek veriyorum. Uzaya gitsin bir esnaf arkadaşı olarak memnun oluruz, kriterleri de uyar” dedi.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT