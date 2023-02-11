Sen hangi devletin vekilisin! TİP Milletvekili Ahmet Şık'tan hadsiz açıklama!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 6 Şubat sabah saat 04.17 sularında meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem meydana geldi. Depremde 10 il etkilenirken birçok Bakan, Belediye Başkanları ve Milletvekilleri bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlara destek oldu. Depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay olurken Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık ise depremzedelere yardım etmek yerine devlete karşı nefret söylemleriyle gündeme geldi.

"DEVLETİN DÜŞMANI OLMAK HAKTIR VE MEŞRUDUR"

Ahmet Şık deprem bölgesi Hatay'da Halk TV canlı yayınına katıldı ve şu sözleri dile getirdi: "Devlet niye var, devleti ben sadece hak ararken karşımda polis topu olarak görmek istemiyorum. Devlet vatandaşını koruyup, kollamakla var olan bir mekanizmadır. Bu kadar kutsallaştırılan devlet anlayışının mantığı yanlış. Herkes bunu bir sorgulasın. Buradaki tablonun ardından herkes şunu kafasına kazıyabilir; böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur" ifadelerini kullandı.