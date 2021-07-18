'Sen misin eylem yapan!' CHP’li belediye bayram öncesi 69 işçiyi kapı dışarı etti!

İzmir'in Çiğli ilçesinde Belediye şirketi tarafından işletilen Ataşehir Mahallesi'ndeki kafeteryada çalışan 69 kişi zamlarını alamadıkları için eylem yaptı. İşçilerin eyleminin sonucu ağır oldu.

İşçiler toplu iş sözleşmesiyle yüzde 20 zam alacaklardı. Ancak belediye işçilere yüzde 20 yerine yüzde 15'lik zam verdi ve ikramiyelerini de ödemedi. Haklarını alabilmek için 14 Temmuz Çarşamba gününden itibaren iş durdurma kararı alan işçilere Çiğli Belediyesi'nden skandal bir karşılık geldi.

İŞTEN ATILDILAR

İş durdurma eylemi yapan 69 işçi işten çıkarıldı. Karara tepki gösteren işçiler toplanarak yeniden eylem yaptı. DİSK'e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Tahir Ozan, işçilerin 31 Aralık'tan bu yana olan toplu iş sözleşmesindeki farkların belediyenin parası olmadığı gerekçesiyle ödenmediğini söyledi.

''GEREKEN MÜDAHALELERİ YAPTIK ANCAK DÖNÜŞ OLMADI''

Ozan, "Biz Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye şunu söylüyoruz. Lütfen işten atılan arkadaşlarımız geriye alınsın ve bir kez daha toplu iş sözleşmesi süreci devam etsin. Haklarımız verilsin. Biz işçiler olarak köle değiliz. 69 arkadaşımız işten atılmış durumda. Burada yapılan uygulama sendikasızlaştırma uygulamasıdır. Bu kabul edilebilir bir faaliyet değildir. Kurban Bayramı'na giriyoruz. 69 arkadaşımız bugün kurban edilmiştir" diye konuştu.

Öte yandan şirket ise pandemiden dolayı işletmenin kapalı olduğunu bu nedenle de ödemelerin yapılamadığını açıkladı.