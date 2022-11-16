Sena Alkan kimdir? Aslen nereli, kaç yaşında? Evli mi, kiminle evli? Sena Alkan biyografisi

CNN Türk, ATV başta olmak üzere birçok kurumda muhabirlik yapan ve ekranların tanınan isimlerinden biri olan Sena Alkan hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet mecrasında araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda çokça araştırılan Sena Alkan kimdir? Aslen nereli, kaç yaşında? Evli mi, kiminle evli? sorularının cevapları ve Sena Alkan'ın biyografisi haberimizde...

SENA ALKAN KİMDİR? ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA? SENA ALKAN BİYOGRAFİSİ

Sena Alkan Aktürk 5 Ekim 1990 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Sena Alkan Aktürk Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili bölümünde eğitim aldı. Daha sonra eğitimini İngiltere'de devam ettirdi. Sena Alkan Aktürk İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir. Sena Alkan Aktürk 2013 yılında Daily Sabah gazetesinde muhabirlik ve seyahat sayfasında editörlük yaptı. Daha sonra ATV ve A Haber kanalında diplomasi muhabirliği yaptı. Sena Alkan Aktürk son olarak CNN Türk ekranlarına transfer olarak görev almaya başladı. Sena Alkan Aktürk eşi Avrupa Birliği Danışmanı Hüseyin Aktürk'tür.

Haberin Devamı

Sena Alkan Aktürk 2013 yılında Daily Sabah gazetesinde muhabirlik ve seyahat sayfasında editörlük yaptı. Daha sonra ATV ve A Haber kanalında diplomasi muhabirliği yaptı. Sena Alkan Aktürk daha sonra CNN Türk ekranlarına transfer oldu. Buradaki görevinden ayrılan Alkan, Habertürk'te muhabirlik yaptıktan sonra hafta içi Haber Hattı programını sunmaya başladı.

SENA ALKAN AKTÜRK INSTAGRAM HESABI

Sena Alkan Aktürk Instagram hesabı "alkansena" 13 bin takipçisi bulunuyor.

SENA ALKAN EVLİ Mİ, KİMİNLE EVLİ?

Sena Alkan'ın eşi Avrupa Birliği Danışmanı Hüseyin Aktürk’tür. Alkan'ın Alya adında bir kızı bulunmaktadır.