Senan Mullen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senan Mullen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Senan Mullen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Senan Mullen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Senan Mullen 28 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Senan Mullen Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 14 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Senan Mullen'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Senan Mullen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Senan Mullen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Mart 2022 yılında Dundalk FC
Senan Mullen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Senan Mullen şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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