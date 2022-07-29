Sena Nur Işık kimdir? Kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu? Sena Nur Işık biyografisi...

Yayınlamış olduğu kitaplar ve youtubedeki aktif olarak videolar yüklemesi ile tanınan Sena Nur Işık bugün yapmış olduğu kitap tanıtımı sonrası dikkatleri bir hayli üzerine topladı. Tanıttığı kitap içeriklerinin LGBT'ye özendirmesinden dolayı özellikle muhafazakar bir kadın olmasından dolayı oldukça eleştiri alan Sena Nur Işık'ı merak edenler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Sena Nur Işık'ın biyografisi...

SENA NUR IŞIK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA,NERELİ?

17 Ocak 1998’de İstanbul’da dünyaya gelen Sena Nur Işık, Namık Kemal Üniversitesinde Gıda Mühendisliği eğitim alan Işık, İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde eğitim hayatına devam etmektedir

. Lise yıllarında kazandığı kitap sevgisini herkese yaymayı hedefleyen Işık, 2014’te bir blog sayfası açmıştır. Farklı sosyal medya platformlarında “Kitaplar ve Sözleri” ismiyle yüz binden fazla takipçiye ulaşmış, kaleme aldığı Asel adlı romanıyla yazarlık dünyasına ilk adımını atmıştır.

Yazarın; Asel, Yıldızların Laneti ve Güllerin İhaneti isimli kitapları mevcut.

SENA NUR IŞIK NEDEN GÜNDEM OLDU?

Youtube'de tanıttığı kitapta Dünya'da ilk defa cinsiyet değiştiren birinin hikayesinin anlatıldığı kitap hakkında konuşan Işık, önermiş olduğu kitapları daha önce okuduğunu ve beğendiği söyleyerek kendisini takip edenlere de okumalarını tavsiye etti.