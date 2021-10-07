Şendere ne demek, TDK'ya göre Şendere kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şendere ne demek? Şendere TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şendere kelimesi. Peki şendere ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şendere nedir, şendere kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Şendere kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Şendere kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ŞENDERE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şendere kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şendere kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kaplamacılıkta kullanılan ince tahta

- Fıçı kaburgası

- Tekir cinsinden bir balık

