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Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi

Meslek hayatına Haber Global TV kanalında sunucu olarak devam eden Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi oldukça merak ediliyor. Peki, Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi...

Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi

Ünlü haber sunucusu ve haber spikeri Senem Toluay Ilgaz'ın kim olduğu merak ediliyor. Bu bağlamda, Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi...

Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi

SENEM TOLUAY ILGAZ KİMDİR?

48 yaşındaki Senem Toluay Ilgaz 1973 yılında Bingöl'de doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezundur.

Çalışma hayatına 1998 yıılının Ekim ayında CNN TURK ekranlarında muhabirlik pozisyonunda başlamıştır.

Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi

Toluay sonrasında mesleğe haber spikeri olarak devam etmiştir. Bu görevinin yanı sıra Nisan 2000 tarihinden itibaren 3,5 yıl süresince CNN TURK'te yayınlanan Gürkan Zengin'in sunduğu Editör programında muhabir-editör olarak çalıştı. Aynı kanalda bir süre "Ajans" isimli programın sunuculuğunu da üstlendi.

Best FM haber merkezi editörlüğü ve  Star TV ekranlarında "Günaydın Türkiye" programını sundu. Radyo Foreks’te yapımcı, sunucu, Hür Fm haber merkezi muhabirliği gibi görevlerde yer almıştır.

2009 yılında TRT Türk'e geçen Toluay, "Dünyamız Detay" isimli programı hazırladı ve sundu.

2011 senesinin Nisan ayında El Cezire'nin ekran yüzleri arasında yer aldı.

Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi

Haziran 2015'te Habertürk TV ekranlarında Enine Boyuna isimli tartışma programını sundu.

2018 Mayıs ayından itibaren ise Haber Global kanalında çalışmaya başladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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