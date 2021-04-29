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Senî isminin anlamı nedir, Senî ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Senî isminin anlamı bilinmemektedir. Bu içeriğimizde Senî isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Senî isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Senî isminin anlamı nedir, Senî ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Senî isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Senî ismi ne demek, Senî ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Senî isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Senî İsminin anlamı nedir? TDK Senî anlamı:

Seni isminin TDK'da anlamı bulunmaktadır.

Senî İsmi Kuranda geçiyor mu?

Seni ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Senî isminin kökeni:

Senî isminin kökeni ve Türkiye'de bu isme sahip kaç kişinin olduğu bilinmemektedir.

Senî isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Senî isminin rengi:

Beyaz

Senî ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Senî isminin Harf Analizi Nedir ?

Senî ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

N : Sağduyulu, utangaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Senî isminin Numerolojisi Kaçtır?

Senî ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

N : 17

İ : 12

= 57 Senî İsminin Numeroloji Toplamı 57’dir.

Senî ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Senî isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Senî isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

S: 1   E: 5   N: 5   İ: 9 = 20

2 0 = 2 Kader sayısıdır

Senî isminin 2 kader sayısına göre kişilik özellikleri

2 – Önsezileri güçlü ve kuvvetlidir. Başkaları ile işbirliği içerisinde hareket etmeyi sever ve etrafından olup biten olaylara karşısında aşırı derecede duyarlıdır. Tasarım ve olayları çabucak kavrama ve idrak yeteneği vardır. Barış ve sevgi doludur kişisel çatışmalardan kaçınır. Eleştiricidir fakat işbirliği ve digalog taraftarı olduğu için ortaklık kurulması için eşsiz bir kişiliğe sahiptir. kişisel olarak yaşamdaki detaylara takılmadan yalnız kalmamaya dikkat etmelidir.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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